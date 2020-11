Aproveite a Black Friday para renovar sua casa

Tapetes de lã ou algodão com 60% de desconto na By Kamy Foto: By Kamy

Lá se vão 20 anos desde que a Black Friday aportou no Brasil, importada dos Estados Unidos. Evento originalmente pensado como presencial – ainda estão bem vivas na memória as disputas corpo a corpo nas lojas por mercadorias com bons descontos –, pouco a pouco, a sexta-feira de descontos começou a migrar para o ambiente virtual. Nesta edição, em função da pandemia, a busca por ofertas online deve viver seu melhor momento.

Outro diferencial que prenuncia um bom momento para as vendas digitais é que, passados tantos dias de isolamento, a vontade de promover mudanças na casa se acentuou. Ao mesmo tempo que o consumidor passou a ficar mais consciente de suas reais necessidades. E, apesar de as lojas físicas estarem abertas, tudo indica que o e-commerce vá liderar a preferência dos compradores.

Além da comodidade e da segurança, muitas das promoções online prometem se estender para além de um único dia. O que não quer dizer, claro, que os estoques não possam se esgotar de uma hora para outra – e que os consumidores que pretendem aproveitar os melhores descontos não tenham de se agilizar. Leva sempre as melhores ofertas quem chega primeiro. E isso é válido seja qual for o tipo de compra. Antes de sair comprando, é bom se atentar a algumas dicas.

Cabideiro Muma, de R$ 1.200 por R$ 480 Foto: Muma

Planejamento inicial. Por mais tentadoras que sejam as ofertas, é essencial ficar atento a pequenos procedimentos que podem tornar sua compra ainda mais eficiente e segura. Comece por se ater ao que você realmente precisa. Muitas vezes, as pessoas acabam comprando por impulso, perdendo a oportunidade de levar para casa um móvel que de fato lhe seria mais útil, ou, o que é pior, que possa congestionar a casa.

Depois, é interessante checar antes o valor de mercado do produto que se pretende comprar, para poder confrontar os valores. Esse cuidado é essencial para verificar se as lojas estão anunciando promoções reais.

Por fim, caso não conheça a loja em que você pretende realizar suas compras, procure se certificar de que você está comprando em um local seguro que realmente entrega o que promete. Na dúvida, consulte a lista do Procon SP, Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo (procon.sp.gov.br) que publica o nome das empresas alvos das reclamações, mais comuns como “maquiagem de descontos” e ofertas anunciadas não disponíveis nos estoques.

Luminária Globo, de Cris Bertolucci, de R$ 3.388 por R$ 2.032 Foto: Cris Bertolucci

Jogos de lençol da By the Bed com 40% off Foto: By the Bed

O que comprar. Lembre-se de que, em se tratando de decoração, a Black Friday é o momento ideal para você se permitir comprar o que não compraria em circunstâncias normais por causa do seu preço. Como aquela peça de design, aquela luminária mais elaborada ou aquele jogo de toalhas de banho de grife. “Muita coisa de boa qualidade apresenta bons descontos. Vale a pena comprar aquele lençol de mil fios que você tanto paquera por um valor mais convidativo”, aconselha a arquiteta Juliana Fabrizzi .

Já para o arquiteto Marcelo Rosset, a Black Friday é especialmente indicada para comprar peças maiores, que exigem mais investimento. Ou mesmo peças curingas como pufes e almofadas. “É possível, por exemplo, encontrar bons descontos em sofás”, diz ele. Mas é preciso cuidado redobrado com as dimensões da peça. “Antes de comprar, é essencial ter medidas precisas do espaço disponível para não comprar algo inadequado para cada ambiente.” Mais do que isso, é preciso saber se a peça pode chegar a sua casa. “Muitos móveis hoje não cabem em elevadores. E é bom você saber que não poderá trocar, alerta a arquiteta Barbara Dundes.”

Sofá Francino de R$ 9.890 por R$ 6.428 Foto: Franccino