Aprenda como melhor aproveitar um quarto estreito

Meu projeto Foto: Marco Antonio

Um quarto estreito, com muitos objetos para guardar. Para resolver a questão, a arquiteta Deborah Roig trabalha o espaço em suas três dimensões. E você? Dúvidas de decoração? Escreva para: meuprojetonocasa@estadao.com.

PERGUNTA : Não consigo decorar funcionalmente meu quarto. Ele é muito estreito e comprido (1,90 x 3,50 m). Nele, além de cama, penteadeira e de armário para roupas preciso guardar minhas coisas de motociclismo. Como a casa é muito pequena, preciso também de espaço para colocar minhas cadeiras de praia e guarda-sol. Gosto de branco, madeira e papel de parede floral, romântico e feminino. Me ajuda, Casa!

Isabel Dias

São Paulo - SP

RESPOSTA: Olá, Isabel. Realmente o quarto é muito estreito. Para solucionar a falta de espaço, começo por sugerir uma cama (1,90 m) um pouco mais larga que as convencionais. Como você é romântica e deseja um projeto leve, procurei explorar o contraste entre o branco e a madeira e usar o papel de parede floral que você pediu. Aproveitei o pé-direito alto e, no fundo do quarto, coloquei um armário com três espelhos e porta de correr. Eles sugerem um ambiente maior e menos apertado, além de refletirem o papel. Nesse armário é possível guardar de sapatos a roupas, pois a profundidade permite cabides. Tudo isso inserido em uma estrutura de madeira solta do piso, com uma iluminação charmosa. Na parte superior, entre a caixa e o teto, há espaço para você guardar itens maiores, como as cadeiras de praia, guarda-sol e até malas. A escada acaba por dar um ar lúdico ao espaço e acho que isso tem a ver com seu lado aventureira e motociclista. Do lado da janela, coloquei a cômoda e o armário para os itens relacionados a seu hobby (capacete, jaqueta, camiseta, luvas e calça). Do outro lado, nichos para demais objetos. A penteadeira possui espelho e tampo de vidro, para ajudar a visualizar artigos de maquiagem e bijuterias. Posicionei também uma poltrona para relaxar e sentar enquanto você coloca ou tira a bota. É um cantinho bem feminino e traz uma arandela que pode ser direcionada tanto para a penteadeira, enquanto você se arruma, quanto para a cama, para quando estiver lendo.