Aprenda como fazer uma guirlanda de Natal sustentável

Para bem receber, um adereço cheio de verde e aromas Foto: Zeca Wittner

Comemorado no verão, o Natal brasileiro merece um visual mais leve, se possível menos descartável, e mais ao alcance da mão.

Com criatividade e instrumentos simples, de uso corriqueiro, é possível transformar frutas, folhas, flores, e até legumes, em enfeites ideais para celebrações de todos os estilos: de um pequeno jantar a dois a uma ceia em família.

Assim, pensando em quem gostaria de comemorar o Natal de uma forma original e, sensivelmente, mais sustentável, pensamos em um Natal Orgânico.

Sabrina Costa, florista e proprietária do Die Blume Ateliê Foto: Zeca Wittner

No melhor estilo faça você mesmo, a guirlanda natalina foi elaborada pela florista e proprietária do Die Blume Atêlie, Sabrina Costa. Para fazer a sua, basta abrir espaço na agenda, visitar a quitanda ou o supermercado mais próximos e arregaçar as mangas.

Guirlanda de cipó pronta, fio, ramos de eucalipto, kunigani, mentruz, trigo e fantasia secos, flor do campo, samambaia e sempre vivas Foto: Zeca Wittner

Em primeiro lugar, decida qual lado será o topo da guirlanda e já posicione o feicho. "Depois fica muito complicado para colocar", afirma.

Selecione e posicione as folhas de base, com ajuda do fio. "É importante sempre respeitar o formato do ramo, mas caso ele saia muito para fora da guirlanda, amarre-o com o fio", indica a florista que opta pelo uso do fio e não da cola quente, uma vez que a última é derivada do petróleo.

Em seguida, distribua os demais ramos e flores. "Eu sugiro escolher o grande protagonista da sua guirlanda e colocá-los de forma a contrapor e balancear seu adereço. Neste caso, a escolhida foi a flor do campo".

Finalize com spray fixador à base d’àgua.