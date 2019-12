Aprenda como dispor seus quadros na parede

Não, você não leu errado. Uma ideia que está fazendo muito sucesso na internet hoje em dia é dispor os quadros pendurados em alguma das paredes da sala. Para isso você precisará de um tecido ou corda e quadros com tamanhos proporcionais. Antes de tudo, avalie se o peso do seu quadro permite esta forma de sustento. Só então, decida por um conjunto com sobreposições, diferentes alturas ou que conversem com a decoração ao redor

Foto: Pinterest/Country Curtains