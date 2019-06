Aprenda como cores fortes podem realçar a decoração

Na sala de jantar, cadeiras amarelas acentuam o contraste de cores do living. Foto: Evelyn Muller

Quando a arquiteta Ana Yoshida aceitou fazer a reforma deste duplex, ela já sabia o desafio que teria pela frente: imprimir personalidade a um apartamento que seria alugado, abrindo mão da neutralidade típica dos imóveis projetados para sempre receber novos moradores. “Os donos queriam um apartamento que tivesse identidade e, de preferência, bem colorido. Assim, nós investimos em contrastes acentuados, com cores mais ousadas e em transições mais radicais”, conta a profissional.

Como o apartamento tem dois pavimentos, o ponto de partida foi realçar uma parede que pode ser vista tanto do piso superior quanto do inferior. “Nela nós aplicamos um revestimento de ladrilho hidráulico em formato de bandeiras de festa junina”, diz Ana.

O mesmo utilizado em um apartamento que a arquiteta já havia projetado para o casal, com a diferença que o primeiro era todo colorido. “Foi a partir dessa parede que a gente trabalhou. Esse grafismo serviu de base para toda a composição”, completa.

Para manter essa linha mais descompromissada no uso das e cores, Ana investiu também no espaço abaixo da escada, que teve a parede pintada de azul. “Como na parte de baixo não tem parede, a gente delimitou esse espaço com uma cor diferente, como se fosse uma sombra projetada da escada”, pontua ela.

Essa solução surgiu também em função da metragem reduzida do imóvel, 60m², e sua divisão em duas alturas. “A gente fez essa brincadeira de unificar as cores da escrivaninha, da parede e da cadeira, para setorizar o espaço. Delimitar, sem delimitar”, explica a arquiteta, que ainda aproveitou um espaço anexo e ainda menor para instalar um porta-garrafas e um mini-bar.

Por fim, sala de estar, cozinha e quarto também não poderiam ficar de fora dessa pegada. Ao redor da mesa, cadeiras de amarelo intenso imprimem vibração a todo o ambiente e, na cozinha, um revestimento terroso contrasta com o mobiliário de perfil industrial.

Enquanto no quarto, a estante em frente à cama brinca com cheios e vazios e recebe degradê de azul. “Mesmo que não seja possível ver todo o apartamento de qualquer dos andares, essa ideia de investir em contrastes dá a sensação de que tudo está integrado”, finaliza Ana.