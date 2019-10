Aprenda a reanimar plantas que estão doentinhas

É sempre importante retirar as folhas secas, amarelas e mortas que começam a aparecer na planta para evitar a proliferação de bactérias. Isso é chamado de poda de limpeza e é aconselhado que aconteça de tempos em tempos. A poda comum só é indicada para quando ela cresce mais do que era para crescer, fato que ocorre comumente em plantas de pendentes. “Nesses casos, aconselhamos direcionar o crescimento com ganchinhos para aí sim fazer a poda”, afirma Marina Pima. Sempre lembrando que a tesoura deve ser limpa com álcool antes de ser usada

Foto: Pinterest/UmComo