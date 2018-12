Aprenda a proteger o seu jardim de flores nos dias quentes de verão

Se o objetivo é tornar o ambiente mais leve, relaxante e bonito, a lavanda é uma boa pedida. É uma planta que se desenvolve melhor em solos arenosos, requer muita luz e água, pelo menos uma vez por semana. Foto: Esalflores

A cor e os perfumes das flores da estação podem fazer a diferença na hora de tornar ambientes mais agradáveis e deixar o interior ou o quintal de uma residência mais atraente e aconchegante. Porém, com as temperaturas mais altas é preciso redobrar o cuidado e estar atento a resistência das plantas.

Para quem planeja dar um toque especial no ambiente, o ideal é optar por flores que necessitem de muita luz e pouca água, segundo Bruno Esperança, diretor da Esalflores, de Curitiba. Confira as dicas sobre os cuidados com as flores no verão: