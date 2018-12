Aprenda a montar uma mesa que funciona para a véspera e o almoço de Natal

Os pacotinhos de papel kraft, com fita vermelha amarrada, organiza os talheres e facilitam na hora das pessoas se servirem. Foto: Zeca Wittner

Decoração de mesa de Natal feita por Giselle Martos. Foto: Zeca Wittner

Foto: Zeca Wittner

Com a caneta retroprojetora, Giselle tornou a mesa do dia 25, mais descontraída escrevendo mensagens e desenhando um sousplat no lugar de cada convidado. Foto: Zeca Wittner

Foto: Zeca Wittner

Os pacotinhos de papel kraft, com fita vermelha amarrada, organiza os talheres e facilitam na hora das pessoas se servirem. Foto: Zeca Wittner

Foto: Zeca Wittner

O arranjo de centro de mesa do almoço do dia 25 foi criado com as sacolas dos presentes recebidos no dia anterior. O acabamento foi feito com bolas vermelhas e alguns ramos que a blogger retirou do pinheirinho que compunha a decoração anterior. Foto: Zeca Wittner

Foto: Zeca Wittner

O papel kraft, que depois de usado pode ser descartado, funciona como forração para a mesa da ceia e, no dia seguinte, como toalha de mesa com desenhos e frases escritas. Foto: Zeca Wittner

Foto: Zeca Wittner

Foto da arquiteta e blogger Giselle Martos. Foto: Zeca Wittner

Foto: Zeca Wittner

Para a noite de véspera de Natal, no dia 24, a arquiteta e blogger Giselle Martos produziu uma mesa tipo buffet que explora diversos elementos decorativos e emprega suportes de madeira, com alturas diversas, para dispor os pratos. Uma solução criativa que pode ser feita com o que cada um tiver em casa e ainda sem gastar uma fortuna.

“O papel kraft, que usei para forrar a mesa, é super barato. O musgo então, nem se fala. E eles fazem toda a diferença nesta proposta”, comenta ela, que ainda acrescentou pequenas bolas e lâmpadas de LED a pilha, novidade nas lojas este ano, para trazer um visual de árvore de Natal a composição.

Outra solução de efeito foi escrever com caneta retroprojetora sobre vários elementos de sua mesa. Nos copos, ela sugere que cada pessoa escreva a sua mensagem e, assim, deixe a sua marca registrada na festa. Para o dia seguinte, Giselle deu continuidade à ideia e usou e abusou do recurso. “Imaginei a mesa do dia 25 para um almoço sentado. Criei um arranjo no centro, a partir das sacolas dos presentes recebidos, musgo e as árvores miniaturas que estavam na decoração da noite anterior”, explica. E, já que se trata de um almoço, sem luzinhas e com muitas fitas vermelhas. “Enfim, trata-se de uma mesa descolada”, sintetiza a blogger.