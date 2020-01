Apartamento minimalista foi inspirado na arquitetura japonesa

A escolha de tonalidades suaves nas paredes e no mobiliário da sala valoriza a iluminação natural Foto: Eduardo Macarios

A maioria dos projetos feitos pelo escritório Unic Arquitetura para apartamentos compactos costuma ser voltada para o público jovem, especialmente universitários. Eles preferem ambientes abertos e integrados, com decoração mais moderna e foco na funcionalidade, para facilitar o dia a dia, que inclui estudos e, muitas vezes, trabalho. “Essa faixa etária costuma pedir integração e identidade mais contemporânea”, explica Lisa Zimmerlin, arquiteta da Unic.

Nada impede, porém, que clientes com outro perfil valorizem essas mesmas características – e isso fica evidente no apartamento de 48 m², localizada no bairro da Consolação, perto da Avenida Paulista, projetado para uma professora universitária de 60 anos. Além da praticidade, a moradora, descendente de imigrantes japoneses, quis valorizar os elementos do país asiático, com o minimalismo.

O resultado almejado pela cliente – um lar aconchegante, com suas raízes presentes na decoração e espaço para receber amigos – foi alcançado após 11 meses de obras.

“Fizemos estudos com diferentes configurações de espaço até definirmos, com a cliente, a melhor opção para seu estilo de vida”, afirma a arquiteta Carolina Danylczuk, também da Unic. Um dos motivos para o prazo alongado foi a configuração da unidade, construída 25 anos atrás e que, por isso, mantinha muitas divisões, precisando ser totalmente aberta.

A partir daí, os ambientes da área social (salas de jantar e estar, cozinha e varanda) foram integrados para obter mais amplitude. De quebra, a repaginada trouxe mais claridade ao local. O hall de entrada foi integrado com a cozinha por meio de um painel ripado, que recobre o local do piso ao teto, com iluminação indireta. O elemento, além de ser uma referência da arquitetura japonesa, demarca a entrada do espaço, esconde o quadro elétrico e quebra a rigidez da cozinha.

“Usamos diversos elementos e materiais que representassem o estilo arquitetônico japonês, minimalista e atemporal”, esclarece a arquiteta Lisa. As cores branca e vermelha, presentes na bandeira nipônica, também reforçam a ligação com o país, bem como o uso de madeira e as obras de arte escolhidas. “São detalhes que se destacam no projeto, sem comprometer a leveza”, acrescenta ela.

A cozinha integrada com a sala e um espaço para trabalhar em casa eram as principais demandas da moradora. “Assim, foi criada uma cozinha maior e com mais armários, que foi interligada à sala usando uma ilha central e mesa de jantar engastada. Os eletrodomésticos foram setorizados de forma prática para dar mais conforto”, relata Lisa.

Na varanda, um pequeno home office foi criado. “Para setorizar as diversas funções da sala, fizemos uma estante suspensa por cabos de aço. Além de camuflar a mesa de trabalho, criamos mais espaço de armazenamento e as folhagens trouxeram leveza e cor ao ambiente”, detalha Carolina.

É surpreendente o quarto de hóspedes com apenas 5 m². Para aproveitar ao máximo o espaço, ele tem uma porta de correr, enquanto as paredes laterais acomodam os armários.

A unidade do projeto é criada graças ao piso de cimento queimado e à paleta de cores. “Criamos os espaços já levando em conta a marcenaria e os revestimentos. Pensamos sempre em formas simples e geométricas, linhas retas, cores e acabamentos que deem identidade ao projeto e que, ao mesmo tempo, sejam elementos atemporais”, diz Lisa.

Uma vez que o apartamento fica numa rua bem movimentada, as arquitetas optaram por colocar um forro de drywall com isolamento de lã de vidro e esquadrias de PVC, além de vidro duplo nas janelas dos quartos para um melhor conforto acústico.

A iluminação natural foi bem aproveitada, graças à integração dos ambientes. As grandes janelas, com painéis de espelho na sala de jantar e quartos, também ajudam a aumentar a sensação de amplitude. Embora o apartamento seja muito claro, as arquitetas lançaram mão de spots e fitas de LED, que podem ser usados se necessários.

A iluminação cênica ganhou vez com luminárias de piso, arandelas e luz indireta no mobiliário. Assim, um lugar compacto, atemporal e silencioso foi criado em pleno centro da barulhenta, gigante e inconstante São Paulo.