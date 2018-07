Apartamento em Niterói ganha ar jovial para receber recém-casados

Estilo urbano realçado pelo concreto da parede e objetos de decoração na sala de estar Foto: Marcos Bravo/PKB Arquietura

O apartamento de 120 m², em Niterói, no Rio, foi presente de casamento dado pelo pai do noivo ao jovem casal. Muito bem-vindo, a única dúvida era: como deixar o imóvel com a cara dos novos moradores?

O primeiro passo para resolver a questão foi deixar o local com um aspecto mais jovem e pronto para receber visitas com praticidade. Na sala de estar, a parede da TV foi feita com réguas de concreto armado, que contrastam com o móvel de laca azul escolhido para servir de apoio ao estar.

Para quebrar um pouco o estilo brutalista, uma das paredes do living ganhou uma arte geométrica exclusiva desenvolvida com cores que aparecem em outros lugares do espaço. “No início, ficamos na dúvida sobre como unir a sala jovem e descontraída com a cozinha, que foi pedida em tom pastel pela noiva”, explica Pedro Kastrup, arquiteto do PKB Arquitetura, escritório que cuidou a obra.

A solução encontrada pelo arquiteto foi fazer uma produção minimalista: cores amenas, puxadores simples nas gavetas e pequenas pastilhas hexagonais na parede. Para manter a conexão entre os cômodos, um painel de correr foi criado entre os ambientes, com um balcão para as refeições.

A funcionalidade também está presente no quarto do casal. Já que o imóvel contava com mais dois quartos, a área de um deles foi usada para criar um closet. No banheiro da suíte, revestido com pastilhas de vidro, o arquiteto usou porcelanato que imita concreto. “A área íntima foi feita para relaxar. E o oposto acontece no living, que depois da reforma, está pronto para receber os amigos do casal."

