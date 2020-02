Apartamento da Vila Mariana exala sensação carnavalesca

Colorido e alegre, apartamento na Vila Madalena, com projeto da Oliva Arquitetura, é a cara do verão Foto: Renan Soares

Apesar de transmitir alegria, assim como as boas festas de carnaval, o projeto faz uso de cores de maneira consciente. “O desafio foi atender ao desejo dos clientes de manter as cores, sem tornar isso uma salada”, brinca Bianca Atalla, que assina o projeto com Elisa Ju e Fernanda Mendonça, todas da Oliva Arquitetura.

O projeto de 112 m² na Vila Mariana trouxe a base neutra como truque para manter todas as cores do projeto. Marcantes e autênticas, as três cores primárias de destaque (azul, amarelo e vermelho) se mesclam com a madeira do piso e dos móveis. Vale salientar que, apesar de ser predominante, a matéria-prima está no mesmo tom em todos os ambientes.

“Se a gente trabalhasse com texturas pesadas, o visual seria poluído. Por isso, o uso do efeito caiado (pintura com cal) na parede, que antes era de tijolo rústico avermelhado, o que deu mais leveza ao ambiente”, esclarece Elisa.

Além da parede, o sofá e as portas levam uma tonalidade cinza claro, o que também ajuda a dar destaque e harmonizar com os pontos de cor.

Inspire-se no projeto:

O apartamento se distribui em salas integradas com a cozinha. Ele ainda conta com um cantinho de leitura e de música ao lado da sala de jantar – que, por sua vez, é próxima à cozinha, sendo separadas apenas por uma bancada.

A sala de TV com sofá retrátil e poltronas é isolada do escritório por uma porta camarão. A divisão, nesse caso, foi criada para manter as crianças longe do ambiente de trabalho dos pais.

Há também, claro, uma área íntima, que conta com dois quartos – o do casal e o dos filhos.

O projeto também contemplou a reforma dos móveis que eram importantes para o casal. “Inserimos novos contextos para evitar desperdícios e ainda economizar”, pontua Fernanda. Foi o caso do móvel amarelo, que pertencia à família e foi pintado pela moradora.

Muito mais do que uma peça ou técnica específica, é uma série de detalhes que garante a sensação de aconchego para o morador – e de frescor, até mesmo para aqueles que nunca chegaram a visitar os tais refúgios de verão. Eis o segredo para ter uma casa de praia, mesmo sem nenhum mar por perto.