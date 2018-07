Aos 70 anos, fabricante de móveis se reinventa

O Sofá Eclipse do Estúdio Líder, por preços a partir de R$ 13.200 Foto: Divulgação

Aos 70 anos, a Lider Interiores, tradicional fabricante de móveis, resolveu se reinventar. Dando continuidade a um processo iniciado no ano passado, com a fundação do seu estúdio de design, produtos exclusivos e assinados surgem agora como ponta de lança entre as novidades da empresa.

“O cuidado artesanal aliado a constantes investimentos em alta tecnologia são dois permanentes estímulos à criatividade dos nossos designers”, diz o gerente de marketing da empresa, Tiago Nogueira. Segundo ele, a marca pretende se posicionar não apenas como uma fabricante de móveis, mas, efetivamente, como referência de design.

Para tanto, a empresa vem investindo em afinadas parcerias. Além do Nada Se Leva, dos designers André Bastos e Guilherme Leite Ribeiro, atuais diretores de criação da marca, dois novos estúdios acabam de se unir ao time: o do arquiteto Pedro Lázaro e o Lattoog. Com peças deles e também do Estúdio Lider, a coleção de 2015, já nas lojas, conta com 60 novos produtos. E reserva boas surpresas.

Entre elas, a poltrona Museet e a linha de estofados Alma, do Nada Se Leva, que tem como referência móveis da década de 60 que exibiam estruturas de inox. “Substituímos o inox pela madeira maciça, criando um berço para a estrutura estofada”, conta Bastos.

Também dignas de nota, sobretudo por sua delicadeza, a mesa lateral Mari, do Lattoog, nos traz a lembrança de antigos manequins de ferro; enquanto a chaise Mariana, com encosto reclinável, de Pedro Lázaro, pode ser utilizada como espreguiçadeira e como banco.