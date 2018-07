Ao gosto do dono

A cozinha, espaço doméstico a cada dia mais valorizado, passa a fazer parte da produção da Segatto, tradicional marca de móveis: a empresa acaba de lançar as cozinhas Cocine, composta pelas linhas Clear, Mita e Basic. Do acabamento das portas e gavetas, que permitem a combinação de diferentes materiais, ao design dos puxadores, cada detalhe pode ser acertado segundo o gosto de cada um. Entre os detalhes inovadores, destaque para o sistema eletrônico Servo-Drive, que garante a abertura fácil e silenciosa das gavetas, e para as ferragens importadas da Alemanha e da Áustria.