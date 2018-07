Ao gosto da meninada

Um quarto para receber as amigas, estudar e relaxar. Também era preciso ter um clima romântico, como o da moradora, uma pré-adolescente moradora do Jardim Europa. A ideia de ter um dossel na cama, como nos contos de fadas, encantou a cliente. “Também usamos tons de rosa antigo, misturado com bege e branco. Para conseguir mais espaço no quarto, colocamos a cama encostada na parede. Os tecidos florais nas almofadas e na cadeira e o papel de parede dão o romantismo tão desejado pela menina”, conta a arquiteta Eliane Zogbi, da Prado Zogbi Tobar Arquitetura.

Em Higienópolis, um jovem adolescente queria um quarto clean, com espaço para guardar a coleção de toy art e uma mesa de estudos. Com a marcenaria feita sob medida, tudo ganhou seu devido lugar nos 16 m² do cômodo. “O painel atrás da cama foi pensado para ser decorativo e também funcional, já que o nicho pode abrigar a coleção e o armário guarda os livros”, explica a arquiteta Paula Magnani.