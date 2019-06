Ao alcance da mão

O azul foi a cor escolhida para revestir a marcenaria da cozinha e, assim, evocar o mar Foto: Estúdio Cristiane Schiavoni

Nossa leitora pensa em abrir um passa-pratos entre a sala e a cozinha de sua casa de praia, mas não tinha ideia das proporções, nem quais materiais utilizar. Escreveu para o Casa e recebeu um projeto exclusivo da arquiteta Christiane Schiavoni que a orientou ainda sobre a melhor forma de isolar os ambientes e como dispor os eletrodomésticos de maneira eficiente na nova cozinha. E você tem dúvidas de como decorar a sua casa? Escreva para meuprojetonocasa@estadao.com.

PERGUNTA

Olá, equipe do Casa. Gostaria de abrir minha cozinha para a sala, porém com a possibilidade de separar os ambientes apenas quando eu desejar. Além disso, quero instalar um passa-pratos entre os dois espaços, mas não tenho ideia nem das proporções, nem quais materiais utilizar. Também gostaria de saber como dispor os eletrodomésticos na nova proposta. Grata pela atenção.

Desirée Kindi

SãoPaulo - SP

A arquiteta Cristiane Schiavoni Foto: Carlos Piratininga

Vista da cozinha com o passa-prato posicionado logo acima da pia Foto: Estúdio Cristiana Schiavoni

RESPOSTA

Oi, Desirée. Você informa que deseja abrir um passa-pratos, mas, também, criar uma forma de isolar os espaços quando isso fosse conveniente. Para tanto, pensei em instalar uma porta de correr de ferro e vidro canelado, fisicamente separando os ambientes, mas, ainda assim, aproveitando assim a luminosidade que vem da sala, já que a cozinha não tem nenhuma janela e o vidro cumpre a função de franquear a passagem de luz natural entre os dois cômodos, sem, no entanto, liberar a visão entre eles.

Como você solicitou, reservei espaço para armazenar todos os seus eletrodomésticos, que foram posicionados de forma a facilitar a preparação dos pratos. Também, a seu pedido, o armário, dada sua posição perto da porta da lavanderia, atende conjuntamente à área de serviço. Do ponto de vista estético, procurei utilizar acabamentos que sugerissem uma atmosfera de relaxamento, já que estamos falando de uma cozinha de praia. Assim, a minha proposta foi revestir o piso e duas paredes com porcelanato que imita a madeira, aquecendo o ambiente e imprimindo um clima acolhedor a todo o espaço. Nas demais paredes, brinquei com cerâmica tipo tijolinho, que remete ao passado, ao rústico, além de passar a sensação, sempre bem-vinda, de se estar em família.

Por fim, para revestir os armários, elegi um tom de azul que remete ao mar, e que, lado a lado, aos tijolinhos e à madeira, são perfeitos para criar uma atmosfera praiana. Para guardar suas louças e utensílios, na extremidade oposta à da pia, desenhei armários com portas dotadas de venezianas, de modo a permitir que o interior deles permaneça ventilado, já que, à beira-mar, a questão de umidade é um permanente desafio. No caso, uma peça que, além de funcional, fala à nossa memória afetiva.