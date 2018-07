Amor ao ritual

Se para muitos dezembro é época de sair atrás de presentes - e de um bufê para preparar a ceia -, outro tipo de ritual agrega um grupo de amigos em São Paulo. Nesse período, a galerista Mônica Filgueiras, a executiva Sandra Guimarães e os empresários Wair de Paula e Eduardo Machado têm um compromisso há muito tempo agendado: desde meados dos anos 80, eles se reúnem para detalhar - e aprontar - a ceia do dia 24. Zeca Wittner/AE A conversa não gira em torno da compra de uma ceia pronta, mas sim na cozinha de quem será preparado o cardápio. Cozinhar, para eles, é um prazer. E em data tão especial, o jantar pede maior requinte. "É nos preparativos da festa, e não na troca de presentes, que encontramos a graça do Natal. No começo, éramos só quatro. Mas, ao longo dos anos, amigos que também não têm parentes na cidade foram chegando e hoje já somos mais de 20", revela Eduardo, que antecipou a ceia deste ano em sua cobertura, nos Jardins, para ser registrada pelo Casa&. De salas amplas, com decoração clássica e uma refinada coleção de obras de arte (a tela 3D Eu Tu, de Osmar Dillon, sai por R$ 8 mil, na Galeria Mônica Filgueiras), o apartamento também tem uma agradável cozinha. E é para lá que rumam Sandra e Wair, os chefs escalados para a refeição deste Natal. Assistidos por bons eletrodomésticos (refrigerador Side by Side, da Brastemp, por R$ 4.999, e fogão de 5 bocas, Express Timer de aço escovado, da Bosch, por R$ 1.999, ambos no Submarino) e com o cenário visto do janelão, a dupla começa cedo. Entre facas e caçarolas, peixes e legumes, fica claro que a parceria vem de longa data. "Para rachar a mesma bancada e fogão é preciso afinidade. O Wair e eu temos entrosamento, mesmo quando um se intromete na receita do outro", diverte-se Sandra, enquanto executa os primeiros passos de seu celebrado cuscuz à paulista. Ele, por sua vez, está às voltas com a receita do peru. O vaivém na cozinha é grande. Afinal, saem dali também as louças, os copos e as bandejas que vão compor as mesas, na sala. Dessa tarefa quem se ocupa é o dono da casa, apaixonado por decoração. A várias mãos Eduardo, que não é de seguir tendências, aposta no que lhe faz bem à alma. Por isso, para a mesa natalina escolheu copos de cristal de cores e modelos diversos, talheres de prata portuguesa e dois jogos diferentes de louças Noritake (na Cleusa Presentes, baixelas para 12 pessoas custam a partir de R$ 3 mil). O arranjo conta ainda com peças artesanais do século 18 e com um pinheirinho (do Pão de Açúcar) enfeitado com bolas coloridas. Mônica Filgueiras atua nos palpites. De paladar (e gosto) refinados, é ela quem dá a dica certeira para arrematar as criações gastronômicas e a decoração. E assim, a oito mãos, em cumplicidade - e longe de qualquer estresse -, os amigos deixam tudo pronto para receber os convidados. Quem chega é recebido por aquele aroma que apenas a comida feita em casa tem. A noite só pode ser um sucesso, regada por brindes e abraços. Forte indício de que o ritual de confraternização entre amigos ainda tem muitos anos pela frente. Cuscuz à paulista Ingredientes: 1 kg de robalo limpo e em pedaços (reserve a cabeça, o espinhaço e o rabo) 1 kg de camarão pequeno 1 kg de camarão-rosa tamanho médio (reserve as cascas) 2 kg de tomates italianos 4 cebolas grandes picadas 1 lata de ervilha 1/2 vidro médio de azeitonas verdes 1 xícara de chá de salsinha picada 1 alho-poró 4 l de água Azeite extra-virgem 5 dentes de alho moídos 3 colheres de sopa de farinha de mandioca Farinha de milho amarela Sal, açúcar e pimenta-dedo-de-moça a gosto 350 g de palmito cortado em rodelas para enfeitar 3 ovos cozidos para enfeitar 1 tomate grande para enfeitar 2 camarões-rosa grandes, também para enfeitar Modo de preparo Caldo de peixe: em 4 litros de água, misture a cabeça, o espinhaço e o rabo do peixe, as cascas dos camarões-rosa, 2 cebolas grandes picadas, 1/2 xícara de chá de azeite extra-virgem, o alho-poró picado, a salsinha e o sal a gosto. Cozinhe em fogo alto. Quando levantar fervura, abaixe o fogo e cozinhe por duas horas. Depois, coe os ingredientes e reserve Molho de tomate: ferva rapidamente os tomates italianos. Em seguida, bata-os no liquidificador com 1 cebola. Coe e leve ao fogo para apurar. Quando ferver, acrescente 1 colher de chá de açúcar e sal a gosto. Deixe em fogo baixo até adquirir consistência de mingau. Molho de camarão: refogue os camarões pequenos com 1 cebola picada, alho e azeite extra-virgem. Aos poucos, acrescente o molho de tomate. Reserve. Finalização: numa panela, coloque o caldo de peixe já preparado e acrescente todos os ingredientes, exceto os camarões-rosa médios, a farinha de mandioca e os ingredientes para enfeitar. Deixe levantar fervura, abaixe o fogo e adicione metade dos camarões-rosa médios. Sempre mexendo, vá colocando aos poucos a farinha de milho o quanto baste, até conseguir consistência de mingau grosso. Em seguida, acrescente a farinha de mandioca lentamente. Retire do fogo e continue a mexer, tomando o cuidado para não empelotar. Unte uma forma com azeite e decore as laterais com rodelas de ovo, tomate e palmito, além do resto dos camarões-rosa. Despeje a massa do cuscuz, cubra com papel alumínio e leve ao forno a 180°C por 15 minutos. Desenforme e sirva em fatias regadas com molho de camarão .