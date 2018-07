Alta rotatividade

Criador de telas impactantes, o artista plástico paranaense Marcelo Paciornik não poderia ter escolhido lugar melhor para morar em São Paulo: a Major Sertório, rua encravada no eixo efervescente do centro, na região da Praça da República. "O bairro tem a ver com a minha maneira de viver e aqui tenho tudo o que preciso para pintar, de pincéis e tintas aos personagens que retrato. Nem preciso garimpá-los; basta circular pelas redondezas", diz. Quando visitou o apartamento pela primeira vez, e viu nos 380 m² espaço para morar com conforto e abrigar seu ateliê, não teve dúvidas - e logo comprou o imóvel. A mudança, contudo, só se concretizou depois de uma rápida reforma (idealizada por Marcelo). "O lugar era uma espécie de albergue. Nove inquilinos ocupavam o espaço, cheio de divisórias de madeira", conta. Dois meses e 16 caçambas de entulho depois, em 2005, Paciornik se instalou no imóvel, agora com ambientes abertos, claros e arejados. "Quis tudo integrado, inclusive a cozinha, para poder interagir com os amigos enquanto crio em diferentes mídias", explica. O vaivém, por sinal, é intenso. "Às vezes, chega gente de madrugada, porque gosto de trabalhar à noite", diz o artista. Em tempo: ele também aceita encomenda para pintar retratos. Assim, lazer e trabalho ocupam o mesmo salão. Em uma extremidade, ateliê de pintura e desenho; na outra, estúdio de computação gráfica e edição de imagens; e no centro, espaço reservado para TV e leitura - as diversões favoritas. Janelas, sancas e tacos do piso (o assoalho foi restaurado; Valter cobra o serviço a partir de R$ 19 o m², com aplicação de sinteco, e R$ 36 o m², com bona) foram preservados. O banheiro, com antigos azulejos pretos e piso de mosaico de pedra, ganhou um toque contemporâneo com o box circular transparente e a cuba branca apoiada sobre a bancada de cimento queimado. Um dos quartos perdeu uma parede e se transformou no ateliê conjugado ao estar. Ali, o armário embutido é original, mas teve as portas retiradas para deixar o material de trabalho sempre à mão. Quase todas as paredes do imóvel foram pintadas de branco. Em nome da arte, no entanto, marrom e verde-abacate sobressaem no acesso aos quartos, na cozinha e na espaçosa sala. "Essas cores contrastam com o cinza da região e conferem leveza às minhas obras, que são um tanto soturnas e monocromáticas", comenta Paciornik. "Realçam, sem deixar o lugar com aparência de galeria." Mobiliário espartano Os quadros, de dimensões generosas, estão expostos em todos os ambientes. Exemplos das séries O Livro das Sombras e Desfocando Caravaggio ocupam as paredes bran- cas do ateliê e do estar, respectivamente. Já obras inspiradas em Goya e figuras humanas forram as paredes coloridas do salão. Em contrapartida, o mobiliário é espartano. "Tenho apenas o necessário para trabalhar com comodidade", diz o proprietário. Entre o surrado sofá preto e as mesas de madeira maciça - "o rack da TV é um aparador que me acompanha desde Curitiba e a mesa de jantar minha mãe trouxe de Santa Catarina" - , há poucas mas boas peças. Da OVO Design, luminária de acrílico verde Cubo (R$ 427), mesa de centro Pronto-Socorro (laqueada de branco, abre em forma de cruz; R$ 2.340) e as poltronas Cadê encapadas em verde-cítrico e marrom (R$ 4.200 cada uma, com a capa; também é possível comprar a capa avulsa, por R$ 150) combinam com os tons das paredes. Para complementar, mesas de apoio circulares de madeira (do Estúdio Pechman, preço sob consulta) e duas cadeiras cromadas (da House Garden). À noite, de preferência A cozinha original seguia o padrão da culinária judaica kosher, ou seja, possuía aos pares bancadas, pias e armários dispostos frente a frente, para separar os utensílios para leite e carne. Paciornik, porém, manteve apenas uma pia. O mármore da antiga foi aproveitado no tampo da bancada em ilha, apoiada sobre cavaletes de ferro (R$ 120, feito de tubo de ferro, com 80 centímetros de altura, na Evoluarte Serralheria). É raro, contudo, Marcelo Paciornik usar o ambiente durante as manhãs. "Como sou mais da noite, acordo sempre muito tarde. É comum almoçar do meio para o final da tarde", diverte-se o artista. O mármore também dá vida a um aparador de chão, com base de tora de madeira, sobre o qual se acomodam livros, revistas e comic books. Objetos, nenhum. Um vício, o trabalho Aliás, apesar de conhecer os Estados Unidos e a Europa - só entre 1997 e 1998, por exemplo, visitou Escócia, Bélgica, Holanda, Alemanha, Itália, França e Inglaterra fazendo pesquisa -, não há lembranças de viagem na decoração. Isso porque Marcelo, que viaja quase sempre a trabalho, segue o estilo despojado. Traduzindo: ele é do tipo mochileiro e se hospeda em albergue. "Volto carregado de livros e fotos", diz o artista. "Sou viciado no que faço. Tudo neste apartamento gira em função de minha arte."