Além da palma de ouro

De longe - digamos, a partir de um extenso lobby de hotel em reforma em Manhattan, coalhado de arquitetos, pedreiros e fotógrafos -, Julian Schnabel se parece um bocado com Philippe Starck. Ele se move da mesma maneira, afastando-se da multidão com um olhar distante ou atraindo-a para si quando tem algo a dizer. Schnabel, pintor, escultor, compositor e diretor de cinema (com o filme The Diving Bell and the Butterfly, ganhou o prêmio de melhor diretor no Festival de Cannes, em 2007) compartilha uma intensidade impaciente, uma massa corporal de comando e um inefável carisma de guru com Starck, o lendário designer francês - até o mesmo cabelo rebelde eles têm. Veja também: Galeria de fotos O trabalho que levou Schnabel ao centro caótico do lobby em questão marca outro ponto de ligação com Starck: os dois fizeram projetos de interiores, de refinado design, dos hotéis de Ian Schrager. Para esse incorporador e empresário da noite, Starck, por exemplo, criou interiores de ícones, como o Paramount e o Royalton, em Nova York, e do Delano, em Miami Beach - destinos do jet-set nos anos 90, pioneiros de um estilo depois imitado ao redor do mundo e que cimentou o sucesso de Schrager como hoteleiro e árbitro do bom gosto. Carreira Schnabel completou seu primeiro projeto com Schrager, o Gramercy Park Hotel, no início da Avenida Lexington, em 2006. Com um luxo antiquado modulado por arte moderna, o hotel é uma abrupta mudança do look bem-sucedido, quase ficção científica, que Schrager e Starck impuseram nos projetos dos últimos 20 anos. "Não gosto muito de falar sobre isso", diz Schnabel, novamente fazendo lembrar o evasivo Starck. Ele anda pelo lobby de tênis, bermudas folgadas e camisa xadrez, esperando pela entrega da inestimável coleção de arte de grandes proporções (a maioria de sua autoria), ajustando a disposição de cadeiras e mesas laterais e ajudando a dar os toques finais num projeto de US$ 200 milhões, que acabou com o antigo Gramercy Park. Rebelde, Schnabel rejeita o termo óbvio para quem fez o que ele fez no Gramercy. "Não sou um designer de interiores, sou sobretudo um pintor - e isso não é realmente difícil de fazer." Com o olhar passeando pelo espaço do bar de pé-direito duplo, de teto forrado de madeira e chão de tacos, incluindo a lareira de estilo clássico ibérico, Schnabel dá a entender que "isso" se refere à decoração do ambiente. "É o que eu penso de um grande hotel?" Sim, ele mesmo responde, "mas não quis reinventar a roda, apenas quis fazer as coisas direito". "Direito", para Schnabel, significa, neste grande hotel, a pressão algo dark de um estilo rústico, com toques de referências espanholas: umas franjas aqui, uma tapeçaria ali, estuque por toda a volta. Visitantes que procurem pelos efeitos táteis e opulência rude dos quadros de Schnabel não ficarão desapontados. Reforma Paredes e colunas são alinhadas com madeira retirada de velhos celeiros e caixotes, e os três salões, na área pública do térreo, são definidos por grandes gestos: o tapete desenhado por Schnabel, e feito sob encomenda pela Aubusson, que ocupa uma parede inteira do lobby; as altas e curvas prateleiras nos fundos do bar principal; e um recente quadro de Schnabel que cobre uma parede do vizinho Jade Bar. Aliás, as paredes desse ambiente são pintadas do mesmo tom, mas outras foram revestidas por um suave salmão. Por toda a parte há acabamentos de bronze. "Criei um lugar onde gostaria de estar." Ao contratar Schnabel, Schrager apostou que Gramercy Park poderia ser um lugar que a clientela jovem, antenada e endinheirada também gostaria de estar.