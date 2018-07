Além da arte e do design

Na antiga China, não apenas o estilo, mas também a posição do móvel na casa, dizia muito sobre os padrões de funcionamento da sociedade. A cadeira de base arredondada, por exemplo, era simbolicamente relacionada à figura do pai, do mestre, com direito a posto cativo - e localização ilustre - no centro da ação doméstica. Na China contemporânea, do artista Shao Fan, o lugar reservado ao móvel por certo mudou - mas não a aura de perenidade. Pintor, escultor e designer, Shao foi um dos primeiros artistas chineses a ousar ir além das fronteiras entre arte e design. Em um de seus mais celebrados trabalhos - hoje parte da coleção do V&A, Victoria and Albert Museum, de Londres -, a clássica poltrona aparece desmontada, "dissecada" e por fim enterrada em madeira compensada (MDF), algo muito além da idéia de tradição - mas nem por isso menos definitivo. Dono de uma aguda ironia, Shao toma o móvel como pretexto para a captura do momento único, onde tempo e valores não podem mais ser alterados. Em suas mãos, a cadeira literalmente "explode" - deixa de ser um objeto estático e inerte para se tornar metáfora de movimento e liberação. Pode ser vista como escultura, por certo, mas permanece um móvel. Nascido em Pequim e membro de uma renomada família de artistas, Shao cedo se interessou pela pintura, tendo recebido as primeiras aulas ainda durante o período da Revolução Cultural. Graduou-se pela Academia de Artes e Ofícios de Pequim em 1984, quando então deixou as telas de lado e passou a se dedicar às modalidades de expressão mais tridimensionais, notadamente em madeira e cerâmica. Voltou a pintar profissionalmente em 1989, mas sua atração por projetar - somada a um genuíno interesse pela cultura chinesa - logo deu origem a objetos ambíguos, que integram conceitos tanto de arte, como de design. Em 1995, em um libelo contra a "desonestidade" no comércio de antiguidades, Shao criou a primeira coleção de cadeiras Deconstructed, baseando-se em móveis da dinastia Ming. Combinando pedaços de móveis originais com materiais industrializados, como o acrílico e o MDF, o designer propõe peças híbridas, cindidas por natureza, no limite entre arte e design. Objetos que entrelaçam passado e presente, onde o antigo aparece preservado em suas formas originais, enquanto o "velho" cede espaço para a modernidade industrial. Circuito europeu Primeira incursão de Shao nos domínios do design conceitual, a série serviu de base para sua exibição Cadeira sobre Cadeira, apresentada na Academia de Belas Artes de Pequim. Acrescida de novas criações - incluindo pequenas mesas -, foi apresentada em Paris em 2004, assinalando a entrada definitiva do designer no circuito artístico europeu. Irônico comentário contra a reprodução sem critérios. Crítica social, que contrapõe a nobreza das dinastias e madeiras usadas em cópias baratas. Fascinação pelos ideogramas chineses. São inúmeras - e igualmente válidas - as vias de acesso a seu intricado universo criativo. O que não mais se discute é a plena vinculação de sua obra às aceleradas mudanças artísticas encaradas pela China de hoje, nem tampouco seu papel referencial em um momento em que o próprio design parece redefinir sua identidade. Se afastando, voluntariamente, do universo da produção em massa para disputar, vis-à-vis com a arte, o concorrido espaço das galerias, ponto de partida do artista Shao. E, a julgar por sua vibrante trajetória no mundo do design, plataforma de lançamento para vôos ainda mais altos. (marcelo.lima.ante@estadao.com.br).