A arquitetura na propriedade do artista Michael DesRosiers, em Lyme, Connecticut, é austera: meia dúzia de construções quadradas de telhas escuras, no estilo da Nova Inglaterra, em um gramado verde, evocam uma época em que os ornamentos não eram apreciados e as pessoas que falavam com os animais (como DesRosiers) eram queimadas vivas. Mas, espalhadas por toda a propriedade, há também alegres loucuras - casas de pássaros exóticas, jardineiras em forma de estrelas e estátuas de animais.

Projetada por DesRosiers como um presente à mãe, Marianne, de 80 anos, que mora com ele, a estufa é de um romantismo delirante, com paredes e telhados de vidro. Uma enorme gaiola de pássaros de ferro fundido tem um pavão também de ferro fundido e olhos azuis e verdes de vidro; arandelas no formato de papagaio estão penduradas em cada um dos quatro cantos. Ao lado da gaiola estão dois vasos de 2,5 m, que lembram um bolo de noiva gigante, com elefantes na base.

A maior paixão de DesRosiers, de 53 anos, é a pintura. Ele pinta quadros abstratos muito coloridos que parecem divisões celulares. Sua primeira exposição, com outros dois artistas, Conversações em Cores, será na Galeria Westwood, em Manhattan, em setembro.

Cinquenta e três anos não é uma idade precoce para a primeira exposição. Mas DesRosiers passou a maior parte de sua vida criativa na propriedade de pouco mais de 9 hectares, onde vive há cerca de 30 anos. Quando a adquiriu, tinha apenas uma casa de fazenda de 1787, que havia sido transportada para lá pelos proprietários anteriores. Agora, há seis casas, estúdios e jardins externos com 700 arbustos de buxo alinhados e aparados meticulosamente.

"A doença de Lyme recebeu o nome dessa localidade", explica DesRosiers. Algumas das crianças infectadas haviam brincado em sua propriedade, mas ele não espanta os veadinhos, embora as pessoas acreditem que eles hospedam os carrapatos que espalham o mal. "Eles ficam deitados no gramado como esculturas", diz.

O emblema da estrela está por toda parte. Segundo ele, é formada pela letra M, a inicial do nome dele e da mãe. Repetida, forma uma estrela de oito pontas. DesRosiers e a mãe são muito unidos. Quando ele era um jovenzinho desajustado de Austin, Texas, ela o matriculou nas aulas de arte da Universidade do Texas. E o ajudou a comprar a propriedade, em 1981, ano em que ele concluiu o mestrado em pintura na Universidade de Nova York.

O terreno e a casa custaram US$ 225 mil. Dois anos depois, o jovem descobriu um celeiro construído em 1790, que seria derrubado. Ele o comprou por US$ 50 mil; por outros US$ 50 mil a estrutura foi desmontada e reconstruída. A casa e o celeiro exigiram grandes reparos e DesRosiers fez grande parte do trabalho sozinho. Ao longo dos anos, ele construiu outras estruturas na propriedade, inclusive uma casa de hóspedes para a avó, que morreu em 1999, e edifícios para armazenar coisas. Também fez todo o paisagismo e desenhou as peças de ferro que representam animais, espalhadas pelos jardins. São objetos baratos comprados em lojas e pintados. As abelhas enormes, pousadas sobre bolas de metal na frente da casa, custaram US$ 10 cada uma.

Será que ele queria ser arquiteto? Apesar de ter cursado um ano de Arquitetura na Universidade do Texas, DesRosiers diz que não. "Quando você é arquiteto, a forma final é sempre um compromisso, e eu não tenho um compromisso."

