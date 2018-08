África e América Latina inspiram novos talentos na capital mundial do design

Cores em combinações explosivas na nova linha Kartell. Foto: Fotos e reportagem: Marcelo Lima

O Salão Satélite é um braço do Salão do Móvel de Milão onde designers de até 35 anos podem expor suas criações. A curadoria do projeto é de Marva Griffin. Os jovens talentos aprensetam criações inspirada em um tema proposto. Neste ano, África e América Latina serviram de base para os designers desenvolverem suas criações. Marcelo Lima, editor do Casa, mostra como é o espaço e conversa com participantes do Salão Satélite. Confira o vídeo: