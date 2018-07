A designer de interiores Rosa May Sampaio Foto: divulgação

Aconteceu na sexta-feira (7), o lançamento da Coleção Tarsila, desenvolvida com base na vida e obra da artista plástica brasileira Tarsila do Amaral. A coleção é resultado de um estudo que contou com a curadoria do arquiteto Michel Safatle em parceria com a família da pintora e engloba cerca de 40 padronagens. O coquetel de lançamento, evento fechado para convidados, contou com a exposição de algumas obras do acervo da família, no show room da marca, nos Jardins. Confira alguns dos presentes: