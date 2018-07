Guido Otte da Butzke, Maria Abadia, proprietária da loja de móveis AZ, de Goiânia e o designer Paulo Alves Foto: divulgação

Em mais uma parceria com o designer Paulo Alves, a moveleira Butzke, de Santa Catarina, recebeu convidados na última terça-feira, 29 de julho, para apresentar novos móveis adaptados para o uso em áreas externas, a mesa Catarina e cadeira, banqueta e banco Atibaia: peças que inauguram as coleções de mesmo nome que Alves vem elaborando para a indústria catarinense. O coquetel aconteceu na loja do designer, na Vila Madalena. Confira: