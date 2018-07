Com todo o merecimento, no dia 18 de junho, Marva Griffin recebeu, em Milão, o prêmio Compassso D'Oro, a mais alta distinção do design italiano, pelo conjunto de sua carreira e serviços prestados ao setor por meio do Salão Satélite, por ela dirigido e realizado há 15 anos, durante o Salão do Móvel de Milão.

Completando 25 anos, a Tidelli, tradicional marca produtora de móveis de fibras, recebeu convidados no dia10, em seu showroom, em Pinheiros, para comemorar a data e também o lançamento da coleção Brasil, com móveis assinados por Manuel Bandeira, Marcelo Rosenbaum, Fetiche Design, Maria Cândida Machado, além de Luciano e Tatiana Mandelli, diretores da empresa. Veja quem passou por lá.