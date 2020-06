Academia em casa

Projeto prevê estantes para equipamentos e espaço livre para exercícios Foto: Estúdio Glik

Pergunta:

Bom dia! Somos um casal de idosos e mudamos faz pouco tempo de uma casa para um apartamento. O apartamento tem uma suíte e dois quartos. Nós usamos um dos quartos como escritório e o segundo foi planejado como quarto de hóspedes. Nesta situação de pandemia, e o fato de pertencermos a um grupo de risco, nos fez mudar de ideia em relação ao uso do quarto de hóspedes, porque hoje precisamos mais de uma pequena sala de ginástica para colocar uma bicicleta ergométrica e de uma estante para colocar pequenos pesos e fitas elásticas, além de guardar o colchonete. Para tanto, gostaríamos de contar com um ambiente alegre e aconchegante, porque o quarto tem uma janela bem grande, com uma vista maravilhosa para a Represa de Guarapiranga e, nos domingos ensolarados, podemos até ver o colorido das velas dos barcos. Espero que vocês possam nos ajudar com algumas ideias legais. Muito obrigada!

Manfred e Inge Straub,

São Paulo

A designer de interiores Daniela Cianciaruso, do Estudio Glik Foto: Caca Bratke

Resposta:

Manfred e Inge, que privilégio fazer ginástica com uma vista como a de vocês! Por isso esse foi o ponto de partida do nosso projeto, no qual o objetivo inicial foi “enquadrar” a paisagem. Para isso, desenhamos uma moldura de madeira natural, que abriga uma estante para os pesos, com uma pequena elevação para apoiar os colchonetes e outra lateral, com prateleiras, para apoio de garrafinhas de água, toalhas e outros itens que vocês possam precisar.

Além da moldura, optamos por uma textura tipo cimento queimado puxado para o tom cru como revestimento, que sugere aconchego e pode ser aplicada no piso, paredes e teto. No mais, pensamos em deixar bastante espaço livre para que vocês possam realizar os exercícios juntos. Esperamos que gostem e desfrutem de uma boa malhação, com toda segurança. Abração!

Projeto valorizou vista para represa Foto: Estúdio Glik

DANIELA CIANCIARUSO, DESIGNER DE INTERIORES

(ESTUDIOGLIKDEINTERIORES.COM.BR)