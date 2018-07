Saiba como escolher cortinas para os cômodos da casa

Com autoria de Bruno Carvalho e Camila Avelar da BC Arquitetos, este living foi decorado com uma cortina feita de cambraia de linho natural. A escolha do modelo com cabeça reta ressalta o pé direito alto — além, é claro, de seguir a linha minimalista (sem detalhes, apenas acolhimento e leveza) do projeto.

Foto: Denilson Machado