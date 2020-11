Aberta a temporada de design em São Paulo

O designer Thiago Santa Cruz, em meio a dois de seus tapetes criados para a By Kamy, um dos participantes da DW! 2020 Foto: Emerson Alves da Silva

Posicionada entre os cincos maiores eventos de seu gênero do mundo, a DW! SP (Semana de Design paulistana) chega a sua nona edição cheia de novidades. A primeira, e a mais importante delas, foi trabalhar para que todos os seus visitantes pudessem comparecer aos cerca de seus 80 eventos presenciais programados – indoors, outdoors e mistos –, dentro de todas as normas de segurança sanitária recomendadas pelas autoridades. Além de ampliar o alcance digital da mostra, com a previsão de nada menos do que 40 eventos realizados em formato 100% online.

Evento âncora do DW!, a feira High Design Expo, por exemplo, realizada até o ano passado em formato presencial, foi transformada em congresso digital e ganhou uma nova plataforma. Uma grande ênfase está sendo dada pelos participantes à montagem das vitrines. Verdadeiras instalações, em muitos casos elas prometem superar, em densidade e conceito, os próprios interiores das lojas.

Como em todos os anos, mostras e eventos presenciais também estão programados. Todos, porém, dentro das diretrizes previstas em protocolo. Em muitos casos, os expositores só aceitarão visitas com hora marcada. Em outros, haverá controle de acesso de acordo com as dimensões de cada espaço. Portanto, informe-se antes ir através do site designweekend.com.br.

Tradicionalmente disponível em um fascículo impresso, este ano, a programação oficial do festival também deverá ser consultada no site oficial, onde cada atração aparece classificada como indoor, outdoor, digital ou mista. Integrado à plataforma, um mapa impresso com todos os locais e as ações programadas nos principais pontos da cidade também estará disponível. Aqui, as sugestões do Casa com o melhor do design em exposição. Confira nossas apostas e boa visita:

Bontempo

Closet instagramável Foto: Bontempo

A ação da Bontempo será dedicada para os arquitetos e designers de interiores. A marca convidou o produtor Tiago Cappi para fazer um vídeo mostrando e dando dicas sobre como compor uma cozinha, uma estante e um closet instagramável para ajudar os profissionais a impulsionar suas publicações nas redes sociais. O vídeo estará disponível nas mídias digitais da marca nos dias 10, 11 e 12 de novembro. No dia 10, às 10h30, Cappi estará na loja da marca na Alameda Gabriel para a exibição do vídeo e esclarecimento de possíveis dúvidas. Para maiores informações: bontempo.com.br.

Breton

Mesa Equilíbrio, de Murilo Weitz, da coleção 2020 da Breton Foto: Breton

A Breton vai promover até o dia 14 eventos presenciais e etapas virtuais que devem seguir após a primeira quinzena do mês. Especialmente para a ocasião, a marca apresenta um preview da coleção 2021, na vitrine da loja da Alameda Gabriel Monteiro da Silva, com peças assinadas por designer parceiros da marca, como Murilo Wietz, Rafa Preto, Estevão Toledo, Bruno Jahara e Reinaldo Lourenço. Como manifesto, a vitrine da marca terá cenografia com predominância dos tons escuros e as palavras - Recicle, Reaja, Recomece, REFLITA - em destaque, de forma a provocar uma reflexão nos espectadores em relação às queimadas, desmatamentos e incêndios que ocorreram neste ano. Paralelamente, de domingo, 8, até o dia 11, quarta-feira, a marca vai oferecer ao público uma série de talks diários com arquitetos e especialistas sobre temas ligados à preservação do meio ambiente. A lista completa dos temas e participantes pode ser conferida no site breton.com.br.

By Kamy

Tapete da coleção Avatar da By Kamy Foto: Emerson Alves da Silva

A By Kamy, tradicional fabricante de tapetes brasileira, em sua nona participação na São Paulo Design Weekend, concentra suas atenções na ideia de transformação. Com o tema 'Metamorfose', a os marca apresenta as novas criações do designer Thiago Santa Cruz, arquiteto, e do artista plástico Kiko Maldonado. Enquanto Cruz traz a inquietação da juventude, a ‘sede’ pelo conhecimento e a disciplina de aluno para com suas criações, Maldonado traz o olhar experiente, com vasto conhecimento de técnicas, processos e vivências. Trabalhando juntos, ambos desenvolveram coleções distintas, mas semelhantes no sentido técnico de produção e nas propostas. “São tapetes nascidos de uma troca de experiências entre gerações que exaltam o design e refletem o mundo de hoje de maneira original, uma mistura provocadora entre tecnologia e processos artesanais”, explica Francesca Alzati, designer e diretora da by Kamy. Além da coleção Avatar, de tapetes tufados a mão, de pura lã, a coleção traz também novidades dentro do universo sustentável, a série Revolution, produzida a partir de retalhos de fibra sintética, reforçando assim o compromisso da by Kamy com o meio ambiente. No show room da Al. Gabriel Monteiro da Silva. Maiores informações: bykamy.com.br.

Feira Rosenbaum

Ambiente da Feira Rosenbaum Foto: Danilo Koshimizu

Para esta edição da Design Weekend SP, a Feira na Rosenbaum programou uma edição especial física e online, entre os dias 8 a 22 de novembro. Assim, pela primeira vez, a tradicional feira de design, se transforma em uma casa, com sete ambientes montados e ambientados por amigos e convidados especiais da curadora Chris Rosenbaum. “Estamos em casa. Em tempos de reconstrução de tudo, a casa acolhe nossas incertezas, desejos e fé. Voltamos nosso olhar para ela, pintamos de cores as paredes, emolduramos memórias, preenchemos de som e dança os espaços”, conta ela, que para essa grande construção coletiva, convidou Marcelo Rosenbaum, Maurício Arruda, Renata Gaia, Michell Lott e Micha Dangelo. Quem pretende visitar a casa, porém, deve se preparar: o público será recebido apenas com hora marcada, de acordo com os protocolos de saúde e segurança. Para maiores informações: feiranarosenbaum.com.br.

Franccino

Cadeira Irajá, inspirada na natureza, uma vez que reverencia a perfeição e as minúcias das casas de abelhas. O nome é originário da língua indígena Tupi e significa "onde o mel brota ou se produz" Foto: Franccino

A Franccino apresenta lançamentos da linha Irajá, assinada pelo designer Sergio J. Matos. Uma instalação especial e instagramável, ambientada pela arquiteta Erica Salguer na praça localizada em frente a Franccino da Alameda Gabriel, receberá os convidados. Além de presenciar o lançamento do novo balanço Alfaia, tramado artesanalmente, o público poderá conhecer o novo buffet com design assinado por Bruno Carvalho. “Em um ano atípico apostamos em uma participação diferente e que seja capaz de criar uma reflexão a respeito da importância de integrarmos a natureza aos projetos", coloca o diretor comercial Isaac Franccino. Veja mais em: franccino.com.br.

Galeria Bolsa de Arte

Mostra na Galria Bolsa de Arte, com curadoria de Regina Galvão Foto: Gavroche Fukuma

A Galeria Bolsa de Arte apresenta até 5 de dezembro, a exposição “É Arte? É Design?”, com curadoria da jornalista e pesquisadora Regina Galvão. Composta por criações de 24 estúdios de design brasileiros, a mostra questiona a ampliação dos limites criativos que fazem com que muitos espectadores por vezes se sintam em dúvida diante de determinados móveis e objetos. Projetos autorais, produzidos em edições únicas ou limitadas, que revelam uma liberdade criadora que desafia as regras de mercado e abrem espaço para a dimensão artística. Participam da mostra: Bianca Barbato (luminárias série Lixo), Brunno Jahara (vasos Bicho), Carol Gay (espelho), Claudia Moreira Salles (mancebo Stand By), Domingos Tótora (série Abissal), Estúdio Rain (mesas Piscina), Giácomo Tomazzi (mesas Regina e Maria), Heloisa Crocco (painéis de parede série Textura), entre outros. Para as visitas, a galeria colocará em prática todos os protocolos sanitários de biossegurança, entre eles o obrigatório uso de máscara e o controle no limite de visitantes. Maiores informações: bolsadearte.com.br.

Lider

Da coleção plural, espelho Nexo, de Ana Neute Foto: Lider

Além de conferir a mais nova coleção da marca mineira, durante a DW! 2020 os visitantes que comparecerem à loja da Alameda Gabriel Monteiro poderão fazer uma imersão na pluralidade dos processos empregados na produção dos móveis Lider. Na entrada da loja, dentro das medidas sanitárias e a depender da lotação do espaço, serão entregues óculos especiais para proporcionar uma experiência de realidade ampliada pela fábrica da marca em Carmo de Cajuru, em Minas Gerais. Na Coleção Plural, além do time de designer interno da marca foram convidados cinco novos designers. “A coleção é reflexo deste momento híbrido, onde a casa é plural, em que ela mudou de função e todos os ambientes passaram a ter um novo sentido”, explica Tiago Nogueira, diretor de marketing da marca. Para maiores informações:plural.liderinteriores.com.br.

Odara

Mobiliário de Jayme Bernardo para Odara Foto: Odara

Função, conceito e tendência são adjetivos essenciais para um bom design. É com essas premissas que a ODARA abre as portas durante a 9ª edição da DW! Localizada no número 728 da Avenida Europa, a loja tem curadoria de Gal Nunes e traz ao público móveis de design exclusivo ambientados em seus mais de 500m². Dentre os móveis assinados, Ronald Sasson, Jayme Bernardo, Zanini de Zanine e Giorgio Bonaguro. Confira mais informações em odara.casa.

Sierra

Coleção Garden, chamada Hezagon, assinada por Régis Padilha Foto: Sierra Móveis

Durante os sete dias da semana, Sierra Móveis fará uma intervenção em sua loja da Alameda Gabriel Monteiro da Silva em alusão ao lançamento da coleção Garden, chamada Hezagon, assinada por Régis Padilha. Levando estética e simbolismo, linhas e cordas saindo do chão em direção ao teto irão formar três árvores hexagonais que partirão entre as poltronas.“Representando as sementes da árvore que brotam a vida e criam raízes”, explica Gisele Leal, proprietária da loja. Além disso, a marca traz outras novidades de mobiliário idealizados por designers nacionais, como André Tissot, presidente da marca e Lilia Duarte.

Urban Arts

À esquerda, obra de Marcelo Arnold e, à direita, Stela Araújo e Marcos Wilke, que assinam conjuntamente suas obras como Stela & Marcos Foto: Urban Arts

Em clima de live, a Urban Arts traz exposição e visita virtual durante o evento. Com o tema ‘5 estilos, 5 histórias’, a marca convidou André Joaquim, Fabio Sola, Felipe Galvão – à frente do Studio Art & Co – , Marcelo Arnold e Stela Araújo, Marcos & Stella, e Marcos Wilke para exporem seus trabalhos que se caracterizam por linguagens completamente diferentes um do outro, demonstrando a versatilidade das obras da galeria. Além da exposição física que acontece durante toda a semana, no dia, 10, às 19h, o curador e fundador da marca André Diniz fará um Tour Virtual, que ficará disponível no canal da Urban Arts no YouTube, com a participação dos autores das obras. Mais informações: urbanarts.com.br.