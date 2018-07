A vida entre livros

Ainda criança, Márcia Gullo desenhava os projetos das casinhas de suas amigas, e o que parecia brincadeira norteou sua escolha profissional. Tanto que aos 17 anos ela veio de Araraquara para São Paulo estudar Arquitetura. Uma década depois, foi passar o carnaval em sua cidade natal e conheceu o marido, seu conterrâneo, o jornalista e escritor Ignácio de Loyola Brandão. "Em poucos meses estávamos morando juntos em uma casa na Aclimação", lembra a arquiteta, sócia da Ilha Arquitetura e Meio Ambiente. Cinco anos mais tarde, Márcia e Ignácio descobriram na cobertura dúplex, em Pinheiros, um lugar ideal para viver. O projeto, concebido nos anos 70 pelo arquiteto e amigo Luiz Alcino Teixeira Leite, previa que o apartamento seria ocupado pela mãe do profissional. Mas ela não chegou a residir no imóvel, que foi sendo alugado. Quando ficou vago, Márcia visitou o apartamento e não resistiu. Não que estivesse a seu gosto, mas, com sua visão profissional, ela logo percebeu que alterações pontuais dariam mais luz e amplitude à cobertura de 353 m². Isso foi há 15 anos e até hoje o casal lembra como foi difícil para Ignácio se convencer de que aquele apartamento poderia ganhar vida nova. "O espaço me encantou de cara", diz Márcia. Já Ignácio foi taxativo: "Não venho para cá!", declarou. Mal cuidado pelo último inquilino, os ambientes tinham o piso pintado com betume e, nas paredes (e no teto), aparecia uma tonalidade singular: "Eram cor de ovo brilhante, horrível!", lembra o escritor. Entretanto, as propostas de Márcia foram tão convincentes que o casal fechou negócio. "Ignácio confia na mulher que tem", diz ela. Novo e antigo No primeiro pavimento, de 205 m², Márcia ampliou a área social de 48 m² para 60 m² e privilegiou a luz natural ao integrar terraço e living - o novo espaço foi fechado com uma estrutura de ferro e vidro. O piso ganhou tábuas de pau-marfim (na Parquet SP, cerca de R$ 240 o m² instalado) com borda de ladrilhos hidráulicos. "Fomos à fábrica conhecer o processo até hoje artesanal e escolhemos o desenho e as cores", conta ela. Sobre a madeira há dois tapetes de náilon com desenhos geométricos comprados na loja Tecer - Márcia elegeu tons de azul, areia e caramelo para harmonizar com as cores dos móveis e objetos da sala. No inverno, a lareira com coifa de chapa de ferro aquece o estar e a sala de jantar. Ali o destaque é a luminária Arco, clássico de 1962 assinado pelo italiano Achille Castiglioni (na Dominici, a original custa R$ 14.556), cujo foco fica direcionado sobre a mesa de refeições, com tampo de rádica em formato de cone invertido. O contraste do antigo com o novo fica evidente na escolha de algumas peças do living, como as poltronas brancas Stern Bis (na Tok&Stok, por R$ 798 cada uma) e da cristaleira dos anos 1930, herança de família. O gafanhoto de madeira, sobre o móvel, é criação da amiga e artista plástica Analu Prestes - que também fez a mosca, próxima da lareira. A partir de um pilar estrutural, Márcia desenhou um móvel de pau-marfim que se estende até a janela. De um lado, perto da cadeira de balanço, ficam os CDs; já a outra face exibe o jogo completo de porcelana usado nos anos 50 no Copacabana Palace e arrematado por Ignácio por ocasião da troca das peças no tradicional hotel carioca. Ainda nesse piso há três suítes: a de hóspedes, a da filha de Márcia e a do casal, aberta para um terraço, com direito a bancos de madeira de demolição (similares a partir de R$ 1.300, na Aroeira), plantas e uma cerca de bambu que mantém a privacidade. No quarto, as cortinas de voile azul com flores de acetato, criadas pela designer Marilda Brandão, acentuam o conforto do ambiente. Para chegar ao andar superior, com 148 m², a escada conduz à sala da TV. Ali, o piso de cerâmica marrom recebeu pintura epóxi branca e o aparelho acabou emoldurado por prateleiras recheadas com cerca de 500 DVDs - a maioria de filmes clássicos, uma paixão do escritor. Na outra extremidade da sala, a estante modular apinhada de livros sinaliza o que está por vir: um corredor que, adornado com fotos e postêres, leva ao escritório do jornalista. Esse ambiente é um mundo paralelo no apartamento. Pilhas de livros por todos os lados (cerca de 5 mil títulos) numa desordem aparente. Aparente, sim, porque Ignácio gasta poucos segundos para encontrar um exemplar. "Se alguém mexer aqui, desarruma!", diz ele. Para acomodar volumes pequenos, Márcia projetou estantes com prateleiras de 15 cm de profundidade, fixas abaixo das janelas, aproveitando cada canto disponível. No centro, a mesa de trabalho na diagonal posiciona o escritor de frente para os livros e de costas para o terraço. Lá fora, um pomar exala o aroma das pequenas árvores de jabuticaba, laranja e mexerica, aguçando as lembranças de Araraquara. A mesa dos anos 30 acompanha Ignácio desde que veio morar em São Paulo. "Quando cheguei aqui não tinha recursos para mobiliar a casa... foi quando, em 1959, um amigo, o jornalista Fernando de Barros, me deu a peça", recorda. "Eu não tinha como pagar o carreto; por isso, atravessei a Rua Marconi com o móvel nas costas até a minha casa - na época, na Praça Roosevelt."