A sala como local de trabalho

Ambientes da sala de estar integrado com o escritório Foto: Antonio Armando de Araújo Arquitetura

Pergunta

Olá, equipe! Meu nome é Fábio Cardoso. Sou contador e moro na Vila Prudente, em São Paulo. Acabo de receber as chaves do meu primeiro apartamento. Como costumo levar muito trabalho para fazer em casa, resolvi começar a decoração pela área de estar.

Minha ideia é integrar a sala ao home office, mas dentro de uma solução que permita manter um ambiente separado do outro, quando necessário. Além disso, preciso instalar também uma TV no ambiente. Uma área de home theater, portanto, seria muito bem-vinda. Será que há espaço para tudo? Conto com a ajuda de vocês!

A planta com o projeto criado para o leitor: de um lado, home office; de outro, sala com a cozinha integrada Foto: Antonio Armando de Araújo Arquitetura

Resposta:

Olá, Fábio! Quando falamos em ambientes integrados, é necessário pensar no todo. Portanto, a proposta integra, além do home office, também sua cozinha à sala de estar. Para começar, sugerimos a construção de uma pequena parede de gesso, que terá a função de esconder a lateral da geladeira, além de um pequeno rebaixo, entre a parede e o forro, para que seja fixada uma fita de LED, demarcando um pequeno hall de entrada.

Vista para a cozinha do projeto Foto: Antonio Armando de Araújo Arquitetura

No restante do ambiente, dispensaria rebaixamento: a iluminação pode ser feita com trilhos e spots direcionáveis. Criamos também uma bancada multifuncional, com parte dela destinada ao home theater, parte à bancada de refeições, tendo, acima dela, uma prateleira para acomodar livros e plantas.

Para separar os dois ambientes do home office, criamos uma espécie de divisória ripada vertical, para deixar a área ainda mais reservada, como você pediu, mas, ainda assim, a integrando ao restante do apartamento. Espero que goste do resultado e bom trabalho!

O arquiteto Antonio Armando de Araujo Foto: Michelle Moll

ANTONIO ARMANDO DE ARAÚJO, ARQUITETO;

ANTONIOARMANDODEARAUJO.COM.BR