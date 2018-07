A luz sob um novo prisma

Talvez em nenhum outro setor do design a oferta de novas tecnologias fale tão alto à imaginação dos designers quanto nos domínios da iluminação. Afinal, em se tratando de luminárias, projetar sempre significou, em alguma medida, incorporar o formato de uma lâmpada ao corpo do artefato luminoso. Mas, por mais que turbinem o desempenho, não poderiam os avanços tecnológicos colaborar para a uniformização geral do desenho de lustres e equipamentos? Para a designer Baba Vacaro, diretora de criação da Dominici, a resposta é não. Desde que a tecnologia trabalhe a favor do designer, bem entendido. "A partir dela, hoje é possível investir em pequenas séries de produtos, dotar os objetos de aparência de peça única, recheá-los de personalidade. Algo muito diferente do que acontecia há 20 anos, quando o fato de um produto transpirar tecnologia e ter caráter asséptico era visto como diferencial", afirma. Opinião compartilhada por Fernando Prado, da Lumini, que acaba de receber novamente uma das mais respeitadas premiações do mundo do design internacional: o IF Design, da feira de Hannover (Alemanha), com a luminária Bossa - pendente de alumínio para lâmpada incandescente, com sistema de iluminação definido por refletor, que propicia maior controle de ofuscamento. "É inegável que a oferta de novos componentes é decisiva. Mas cabe ao designer não cair na armadilha de fazer dela o foco de seus produtos, sob o risco de obter soluções indiferenciadas, sem tempero... O grande desafio do design contemporâneo é conciliar a tecnologia com referências pessoais e culturais", diz Prado, antecipando o procedimento adotado por Baba em um projeto recente, o pendente Essayage, para a Dominici. Trata-se de uma luminária que lembra uma roupa em "ponto de prova", com as costuras aparentes. "Mas a brincadeira pára por aí", adianta a designer. Submetida a um olhar atento, a peça leva muito a sério sua construção, a começar pelo difusor: um composto de fios de polietileno de alta resistência, reciclável, que combina características do tecido e do papel. Material de última geração, mas que passou por agulha e linha na criação de uma capa customizada. Bola da vez entre os designers, no Brasil e no exterior, a tecnologia dos LEDs (Light Emitting Diode, ou Diodo Emissor de Luz), associada a sistemas de controle digital, surge como uma das grandes promessas para o futuro da iluminação: uma microlâmpada de baixo consumo e longo ciclo de vida (até 100 mil horas). "Muito provavelmente eles vão substituir as outras tecnologias de lâmpadas, mas por enquanto seu custo ainda é limitativo", arrisca Prado, que já usou LEDs no seu projeto de sinalizadores Cut, com corpo em metal. Mamma, luminária premiada Apesar de ainda estarem longe de um padrão de uso massivo, equipamentos com LEDs já aparecem no segmento de luminárias decorativas. Como na Mamma, de Ronaldo Mafra, da Iluminar, que acaba de receber a primeira colocação na primeira edição do Salão Design Casa Brasil: um enorme pendente de plástico moldado, no qual microlâmpadas aparecem associadas a sistemas de automação, promovendo variações na cor e na intensidade de luz. "Para nós, os LEDs são mais do que bem-vindos. Eles potencializam os efeitos ao mesmo tempo em que promovem um mínimo de interferência estética no projeto", defende Mafra. Como exemplo, cita o impacto da Mamma, em que lâmpadas convencionais asseguram luminosidade, enquanto um sistema conhecido como RGB (com luzes vermelha, verde e azul), permite incontáveis combinações de cores. "Acredito que a luz carrega um componente mágico. Por isso gosto de imprimir um aspecto lúdico ao desenho das minhas luminárias", diz Cristiana Bertolucci, diretora de arte da Bertolucci. Entre as novidades da designer, a King, com cúpula de madeira teca, 1,5 m de diâmetro e visual de reduzido apelo tecnológico. "A luminária deve mostrar sua origem, ter um significado", afirma.