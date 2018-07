À espera dos melhores da Casacor

O troféu leva a assinatura de Brunno Jahara e foi produzido em parceria com a Deca e a Mônica Cintra Madeiras Especiais Foto: Zeca Wittner

“O entrosamento entre os membros do júri técnico – Clarissa Schneider, Fernanda Feitosa, Helena Montanarini, Ruy Ohtake, Tuca Reinés e Ricardo Bello Dias – me surpreendeu. Mesmo vindos de áreas distintas, eles manifestaram um entendimento global dos projetos. Fiquei muito satisfeito com o resultado”, afirma o editor do Casa, e curador da premiação, Marcelo Lima.

Este ano serão entregues troféus para os primeiros colocados nas seguintes categorias: Casa dos Sonhos, Loft dos Sonhos, Estúdio dos Sonhos, Jardim dos Sonhos, Melhor Espaço - Cozinhas & Banheiros, Melhor Espaço - Salas & Quartos, Melhor Espaço Alternativo, Melhor Espaço Comercial e Sustentabilidade (que teve seus vencedores selecionados pelo arquiteto e mestre em Energia e Meio Ambiente, Ricardo Loeb). Por decisão unânime do júri um dos projetos será agraciado com o Grande Prêmio.

“É grande a expectativa. Poucas vezes presenciei a formação de um corpo de jurados tão coeso e competente. Me sinto segura com as escolhas e tenho certeza que nosso elenco de profissionais também”, afirma Livia Pedreira, diretora-superintendente da Casacor.

A votação online, realizada durante cerca de dois meses pela internet e encerrada no último dia 9 de julho, foi cancelada. Na reta final da votação, o sistema de apuração dos votos, desenvolvido exclusivamente para a premiação, detectou anomalias na contabilização total dos votos. Isso causou, na organização do prêmio, insegurança em relação ao resultado final da disputa e acabou motivando a decisão.