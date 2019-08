À espera da cegonha

Setor destinado ao repouso e amamentação do bebê Foto: Estúdio Marcela Pepe

A chegada do primeiro filho promete provocar mudanças decisivas no funcionamento do apartamento de nossa leitora. O quarto, até hoje ocupado como closet, terá de receber o bebê, mas ainda assim manter seu uso atual. Como sugere o projeto desenvolvido pela designer de interiores Marcela Pepe. E você? Tem dúvidas de como decorar sua casa? Escreva para meuprojetonocasa@estadao.com.

A planta do quarto, que recebeu piso laminado de madeira Foto: Estúdio Marcela Pepe

PERGUNTA

Boa Tarde! Ajudem uma mãe de primeira viagem! Moro em um pequeno apartamento e o segundo quarto precisa agora receber nosso primeiro (e espero, único) bebê. Este cômodo era nosso closet e agora está vazio, só com um guarda-roupa branco com porta de correr e espelhos. Preciso de espaço para nossas roupas e para o bebê, mas não sei se tiro o guarda-roupa e ocupo toda a parede com armário planejado; se mantenho o armário e coloco uma cômoda no vão vazio para usar como trocador; ou coloco no vão um outro guarda-roupa infantil para o bebê. Por favor, me ajudem. Receio tomar uma decisão e depois me arrepender. Conto com a ajuda de vocês!

Tayna Leite

São Paulo - SP

A arquiteta Marcela Pepe Foto: Evelyn Muller

RESPOSTA

Olá, Tayna! Confesso que meu principal desafio foi conciliar as funções de quarto de bebê e closet. Por isso, além da funcionalidade dupla, pensei em uma decoração neutra, adequada tanto aos adultos, quanto ao bebê. Na parede de entrada, posicionei os armários e o trocador. As portas possuem dois acabamentos diferentes, de tecido e de moldura, imprimindo maior leveza aos armários. O trocador entre eles, além de sugerir descanso, é uma ótima forma de otimização de espaço, já que ele pode vir acompanhado de gavetas em baixo e prateleiras em cima, onde podem ser armazenados os acessórios para a troca. Na parede oposta, concentrei o berço e a poltrona de amamentação (que também pode ser usada como apoio para vocês calçarem os sapatos). Já os ganchos e o cesto na parede lateral podem ser usados por toda família, por exemplo, para pendurar blusas ou mochilas. Para arrematar, sugiro que providencie um tapete em tons neutros e uma cortina, de preferência de linho, para garantir ainda maior conforto e acolhimento para vocês e o bebê.