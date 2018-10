À espera da cegonha

Cômoda foi inserida no centro do armário. Foto: Triart

Mãe de primeira viagem, nossa leitora tem urgência de reformar um dos quartos de seu apartamento para receber o futuro bebê. Para tanto, conta agora com projeto elaborado pela Triart Arquitetura, de André Bacalov, Kika Mattos e Marcela Penteado. Tem dúvidas de como decorar? Escreva para meuprojetonocasa@estadao.com.br.

PERGUNTA

Olá. Boa tarde! Moro em um pequeno apartamento de 46 m² com dois dormitórios, sendo que um deles precisa receber agora nosso primeiro (e acho que único) bebê. Antes o ambiente era usado como escritório e closet agora está vazio, só com um guarda-roupa com porta de correr. Preciso de espaço para as roupas da família e não sei se mantenho o móvel e coloco uma cômoda que pode ser usada como trocador ou opto por um outro guarda-roupa infantil para o bebê. Me ajudem. Realmente não sei o que fazer, tenho receio de tomar uma decisão e me arrepender.

Tayna Leite

São Paulo - SP

RESPOSTA

Olá, Tayna! Em primeiro lugar, sugerimos a troca do piso para um vinílico, de maneira a tornar o ambiente mais acolhedor. Também recomendamos tapete e cortinas de tecido, com a mesma finalidade. O ideal seria optar por um modelo com gaze por trás e um tecido mais grosso na frente, ambos até o piso. Priorizando a versatilidade do espaço, definimos uma paleta de cores neutra, empregando tons de cinza nas paredes, na roupa de cama, tapete e cortinas, além de madeira nos móveis e estante. Porém para evitar a monotonia, propusemos uma pintura geométrica verde em uma das paredes e o uso de veludo verde na poltrona.

Respondendo à sua dúvida, sugerimos a substituição do armário existente por um novo, que seria inserido de fora a fora, com portas revestidas em materiais como a laca, ou fórmica, no mesmo tom empregado nas paredes.

Para você ganhar ainda mais espaço, os módulos laterais seriam altos, com portas de correr e abertura na própria marcenaria. Consideramos melhor deixar o centro do ambiente livre, somente com armários na parte superior, para receber uma cômoda com trocador e, futuramente, uma escrivaninha quando seu filho ou filha crescer. Por fim, berço e poltrona ficariam posicionados na parede oposta ao armário e, na lateral, colocamos um espelho do piso ao teto. Esperamos que goste das nossas soluções. Um abraço!