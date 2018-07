A escola no Brasil

A Bauhaus influenciou o jeito de fazer arquitetura ao redor do mundo. E no Brasil? "Aqui o maior divulgador desse ideário foi Le Corbusier, que influenciou profundamente a escola carioca, capitaneada por Oscar Niemeyer", destaca o arquiteto Fernando Vásquez que tem doutorado em Mies van der Rohe. Muitos enxergam no Masp e na casa de Lina Bo Bardi, no bairro paulistano do Butantã, um acento ?bauhausiano? - Pietro Maria Bardi, marido da arquiteta, manteve contato com os líderes da escola alemã quando morava na Itália. Já o arquiteto Marcelo Suzuki inclui entre os ?filhos? brasileiros da Bauhaus "as casas modernistas de Gregori Warchavchik em São Paulo e Rio de Janeiro e as construções de vidro e concreto de Lelé (arquiteto João Filgueiras Lima) em Brasília".