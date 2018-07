A era do ouro

Formas simples e brilho diferenciado. Honestidade no tratamento das superfícies e critério na escolha dos materiais: o cobre e o ouro - em acabamentos que vão do fosco ao espelhado - retornam com força à decoração, ocupando posição até há pouco dominada pelos cromados. Ousados, vasos, luminárias e acessórios em tons quentes criam zonas de luminosidade intensa na decoração. Especialmente em contraponto a madeiras, cerâmicas e fibras naturais, itens também em alta nos interiores. "Não é apenas o valor simbólico associado ao ouro o que me atrai, mas sim o potencial de interação com os ambientes", diz o designer inglês Tom Dixon, um entusiasta dos acabamentos em ouro e cobre, destaques de sua linha de produtos apresentada este ano em Milão. Caso, por exemplo, do Globe, pendente em forma de esfera com revestimento externo espelhado. Peça que investe em acabamento preciso - conferido pelas novas tecnologias - em oposição à robustez da forma tradicional, associada às técnicas do passado. Na trilha do designer inglês, o Casa& selecionou o pátio da Bertolucci - empresa pioneira em iluminação decorativa - para apresentar a safra de objetos que têm no ouro e no cobre as tonalidades básicas. Cenário singular, onde, em confronto com o maquinário, os objetos ganham outra visibilidade. E evidenciam aspectos de uma surpreendente interatividade. Peças * Na foto principal, peças do Empório Beraldin: caixa (R$ 264) e porta-velas (R$ 45 cada um), revestidos em croco; souplat (R$ 25) e jogo americano (R$ 24, 50) em madeira metalizada, da Cecília Dale; e castiçal, em metal, da Arte que Liberta (R$ 30) Da esquerda para a direita, abajures da linha Urucum: de leitura; com cúpula em cobre (R$ 1.470), longo (R$ 1.360), e pendente Címbalo (R$ 990). Todos à venda na Bertolucci. Da Verde Vaso, vasos de plástico metalizado. O maior, em tonalidade bronze, sai por R$ 598, e o dourado, R$ 498. Taças de cristal, R$ 301 o jogo com 4 unidades. E cinzeiro de porcelana, por R$ 348. Na Grifes & Design.