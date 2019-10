A céu aberto

A área de estar Foto: Vanessa Féres Arquitetos Associados

Desde que comprou seu apartamento, nossa leitora já desejava um living totalmente integrado, porém sem incorporar a varanda ao ambiente. O projeto elaborado pela arquiteta Vanessa Féres vai ao encontro deste sonho. E você? Tem dúvidas de como decorar sua casa? Escreva para meuprojetonocasa@estadao.com

Da cozinha à varanda, o painel de madeira ripada percorre todo o living, ganhando diferentes usos Foto: Vanessa Féres Arquitetos Associados

PERGUNTA

Oi, Casa! Sou casada e mãe de um filhinho pequeno. Desde que compramos nosso apartamento, já pensamos na possibilidade de unificar cozinha, living e varanda, porém sem fechá-la. Gostamos da ideia de ficar ao ar livre. Pensamos em adotar um único piso, assim como aplicar madeira, que adoramos, em toda a área. Gostamos de um visual mais rústico, aconchegante, com muitas plantas e materiais naturais. Conto com as sugestões de vocês!

Marcia Machado

São Paulo - SP

A arquiteta Vanessa Féres Foto: André Mortatti

RESPOSTA

Olá, Márcia! Seu projeto teve como ponto de partida a integração dos espaços, como você pediu. Para tanto, começamos por adotar uma porta camarão, que permite abertura total do living para a varanda, ampliando o espaço interno e incorporando o jardim da área externa. Para o piso, pensei em pedra natural, tipo travertino rústico, para todo espaço. Apenas na área externa ele pode vir acompanhado por pedriscos nos vãos para ficar com ar de jardim.

Além de te agradar, o painel em madeira cumaru ripada, desde a cozinha até a varanda, sugere aumento de espaço e calor. Fizemos este painel avançando apenas 20 cm na área interna, mas disponibilizando amplos nichos, como em uma grande estante, porém com visual mais leve. A TV fica no meio e nos compartimentos mais altos temos local para plantas. Em todos meus projetos, tenho grande preocupação com a praticidade. Por isso, optei por peças versáteis, como as mesas de centro, que servem de apoio para o sofá, e que, por serem leves e pequenas, podem ser encaixadas em qualquer lugar, liberando mais espaço para você brincar com seu filhinho.A mesa da varanda pode servir para jogos , leitura e refeições em família. Esta versatilidade foi obtida pelo uso de poucas peças, o que é muito importante, por se tratar de uma área pequena. Para os revestimentos, os materiais sugeridos são naturais como a madeira, o couro e o linho, que podem vir acompanhados de muitas plantas para garantir o clima que você pediu. Espero que goste aproveite muito sua casa nova! Abraço.