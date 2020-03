A casa essencial

Para a arquiteta Deborah Roig, chegar em casa significa se sentir acolhido com prazer. É olhar e admirar cada cantinho e de sentir vontade de voltar. Como acontece neste living ampliado, onde ela exercita a arte de criar ambientes sem ostentações, mas com estilo bem sublinhado. Foto: Marco Antonio

Mas afinal, o que é, de fato, essencial para morar bem? Para responder a questão de forma objetiva, este ano, a Artefacto apresenta em sua tradicional mostra, no showroom na rua Haddock Lobo, uma série de livings ampliados – com sala de jantar, hall, bar e até espelho d’água –, onde cada arquiteto é convidado a dar sua interpretação do tema. Projetos feitos para sonhar – e se inspirar – que você conhece na galeria abaixo: