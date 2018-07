A arte que vem da terra

Não chega a causar espanto a sensação de homogeneidade que caracteriza a maior parte dos projetos de decoração de hoje, submetidos à ditadura das chamadas "tendências" e à avalanche de produtos de alto teor tecnológico, mas pouco significativos. Interessante é notar, porém, que o novo pode surgir onde menos se espera. E até mesmo de padrões construtivos herdados do passado, como o mural cerâmico, recurso atualmente retomado por jovens designers. Profissionais para quem a qualidade dos interiores passa antes de tudo pela propriedade de seus invólucros - em outras palavras, paredes, tetos e pisos - e não apenas pela excelência de seu conteúdo. "Considero a cerâmica uma das mais ricas ferramentas de expressão artística. E, como designer, sempre me senti atraído pelas técnicas artesanais", diz o desenhista industrial Emile Badran. "São elas que procuro aplicar nos meus produtos." Justificando suas opções, Badran investe em uma proposta de depurado ornamentalismo: delicados ladrilhos, basicamente quadrados ou retangulares, com ou sem pintura. Como no passado, quase tudo na sua linha de produção continua a ser feito artesanalmente - com exceção dos desenhos, sobra pouco espaço para o computador. Mas o resultado sugere que, ao menos no mundo da cerâmica, a tecnologia pode, por vezes, ser deixada de lado. E que a identidade faz, sim, muita diferença. Para fazer da argila um material mais rígido e menos quebradiço, Badran lança mão dos mesmos ingredientes empregados há milênios: moldagem, secagem e queima, permeada por fases de pintura. Sem esquecer, claro, da natureza do processo, que exige calma e inspiração. "A argila não promove resultados imediatos. Procuro valorizar suas cores e texturas naturais", explica. "Já o tipo de gravação vai depender da complexidade de cada imagem." Além de peças em padrões e medidas pré-definidas (e preços mais competitivos), o designer também se ocupa da produção de modelos a partir das necessidades de cada cliente: de pequenas faixas, bordas ou apliques à parede inteira que delimita ambientes. Como temática, Badran pesquisa grafismos impressos em papéis de carta japoneses e rendas nordestinas, tema que aparece aplicado diretamente sobre a superfície da argila. "Vejo as rendas como a expressão de uma cultura viva. Uma vez aplicadas nas paredes, criam jogos de luz e sombra, humanizando os ambientes", diz. Com valor agregado cada vez maior - no Brasil e no mundo -, associar elementos locais a projetos de alcance global representam um dos caminhos mais efetivos para a inserção dos novos ceramistas. Como acontece com Flávia del Prá, brasileira que morou em Londres, para quem nada existe de mais universal do que a cerâmica e a moda. "Quando cheguei na Inglaterra, em 1995, notei que eram poucas as opções para mosaico. Em um dos ateliês onde estagiei, uma artista chegava a quebrar azulejos para obter cacos para as composições. A princípio, foi isso que motivou meu interesse", conta. Esmalte, última etapa De volta ao Brasil, Flávia se aprofundou no assunto, fazendo da cerâmica seu foco de atenção. Tudo para substituir a pesquisa de fragmentos para mosaicos por peças autonômas, produzidas à mão, por meio de torno ou prensa (e depois pintadas ou esmaltadas), onde ela exercita a criatividade em inusitadas misturas. "Hoje trabalho com a idéia de um patchwork de texturas, incorporando estampas de tecidos na produção de áreas revestidas em cerâmica. No mais, é a miscelânea cultural, que traduz o meu contato com outras culturas, além da minha bagagem de feijão-com-arroz, chitas coloridas e artesanato brasileiro", explica. Mistura vitrificável, que ao derreter adere ao objeto cerâmico, a aplicação do esmalte é a última das etapas envolvidas na produção dos componentes cerâmicos. É quando a peça ganha sua cor definitiva - momento de maior importância para o gravador Élcio Torres, ex-aluno do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, onde aprendeu técnicas de pintura e gravura que agora aplica na produção de painéis de azulejos com desenhos exclusivos. "Quando criança, no bairro da Penha, morava em frente a uma indústria de azulejos. De tanto observar o trabalho de João, um dos ceramistas da casa, acabei fazendo ele me ensinar. Se estou no ramo hoje é por causa dele", conta Torres, que desenvolve um exuberante trabalho de azulejaria artesanal, no qual o pincel corre livre e solto, com pouco apego a rigores formais e declarada intenção de alcançar o objeto diferenciado. "Em cerâmica é inspirador saber que o erro pode muitas vezes conduzir a algo significativo. Aprendo isso todos os dias!", pontua Flávia del Prá, que divide com Emile Badran a admiração por Athos Bulcão, autor da maioria dos desenhos cerâmicos incorporados aos edifícios de Oscar Niemeyer, em Brasília. "Ele se preocupava, antes de mais nada, com a exclusividade dos padrões. Na hora da colocação, por exemplo, orientava os azulejistas a não se preocuparem com a disposição ou a ordem, permitindo assim que o acaso finalizasse a obra", destaca Badran.