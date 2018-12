9 árvores natalinas de diferentes estilos para você se inspirar

Outra ideia legal é fazer uma árvore com pegada mais infantil e usar bichos de pelúcia como adornos em conjunto com as luzes pisca pisca, como na foto da loja Daslu, montada por Lele Saddi. Foto: Robson Fernandes/Estadão

Apesar de diversos enfeites tentarem, a árvore ainda é a queridinha do Natal. Muito mais do que o símbolo natalino, a tradição de comprá-la, enfeitá-la e finalmente acendê-la, faz parte da atmosfera de final de ano de cada família e enche a casa com lembranças e costumes que vão se prolongando com o tempo. No entanto, na hora de decorar nenhuma tradição é exigida. A liberdade para colocar os adornos e enfeites em torno do pinheiro é grande e qualquer ideia pode ser muito bem utilizada.

Confira a seleção de árvores de Natal: