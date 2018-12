7 bares domésticos para você celebrar a chegada do Ano Novo

Bar projetado pela Korman Arquitetos em formato de tronco de árvore. Foto: Gui Morelli

A chegada do Ano Novo pede por festa e celebração. E nada melhor do que poder festejar em casa na presença de pessoas queridas. Além da decoração e dos petiscos, o famoso champanhe para estourar à meia-noite e outras bebidas para os drinques são essenciais. Nunca esquecendo, claro, que o planejamento é imprescindível. É recomendado separar os copos e os líquidos que serão usados de antemão, além de planejar estratégias para o caso de acontecer um imprevisto, como por exemplo deixar panos e produtos de limpeza perto do bar para evitar futuras manchas caso alguma taça quebre. Pensando nisso, separamos sete ideias de bares para se ter em casa de diferentes modelos para você se inspirar e já começar os preparativos para as festas.

Confira alguns bares para se inspirar e arrasar nas festas caseiras de Réveillon: