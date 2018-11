7 dicas de cantinhos verdes para aproveitar com estilo o final da primavera

Sem espaço ou sistema de irrigação para fazer um jardim vertical? Uma solução pode ser cachepôs suspensos com plantas e flores que enfeitam o local, como no projeto de Laura Lopes Foto: Jomar Bragança

Já foi comprovado por diversos pesquisadores o quão benéfico é, para o ser humano, o contato com a natureza. Segundo Laura Lopes, arquiteta e sócia da Arqsol - empresa familiar especializada em arquitetura bioclimática -, elas proporcionam uma sensação de comodidade. Dessa maneira, os projetos de interiores, cada vez mais, adotam elementos naturais na decoração para embelezar e dar vida ao ambiente.

Uma pesquisa da Universidade de Queensland, na Austrália, mostrou que escritórios com espaços verdes conseguem aumentar em 15% a produtividade do funcionário. Por isso, seja no lar ou no trabalho, apostar em um cantinho com plantas e flores é sinônimo de benefício e sucesso. E, o melhor, não é preciso gastar muito para isso.

Confira cinco dicas do Casa, em parceria com a Arqsol Arquitetura e Tecnologia, para você montar ‘cantinhos verdes’ em sua casa ou no trabalho:

1- Espaço

A análise do espaço é essencial na hora de decidir o tipo de planta que você quer ter, os cuidados exigidos e a própria decoração entorno disso. Assim, esta é a primeira decisão a ser feita. Se a varanda for escolhida, por exemplo, é preciso selecionar plantas que gostam de luminosidade e vento. Também é necessário considerar se a área ficará aberta ou fechada na maior parte do dia, pois há plantas que não se adaptam aos ambientes fechados. Tão importante quanto as condições em que a planta ficará exposta, é a escolha do recipiente que vai recebê-la.

2- Plantas no trabalho

É essencial que a planta escolhida para o ambiente de trabalho seja de pouco cuidado, como suculentas e cactos. Afinal não se terá muita disponibilidade de tempo para cuidá-la. “A dica é apostar naquelas mais resistentes e que não precisam de muita luz", explica Laura Lopes. A espada-de-são-jorge, o ciclanto, o cróton e a palmeira-leque são ótimas escolhas para os ambientes com ar-condicionado, que tiram a umidade do ar, devido a alta capacidade de retenção de água das plantas.

3- Plantas Artificiais

Claro que o contato com a natureza não pode ser substituído pelas plantas artificiais, mas a decoração pode, e é, uma ótima ideia para as pessoas com pouco tempo para lidar com a jardinagem. Uma outra solução é apostar nas plantas artificiais. Algumas técnicas funcionam muito bem para que os jardins verticais fiquem sempre bonitos e para quem não quer ter trabalho constante com a manutenção.

4- Jardins Verticais

Cada vez mais em alta, os jardins verticais podem ser uma opção diferente para a decoração local - seja ela no trabalho ou em casa. Mas atenção: o cuidado tem de ser redobrado. "Você pode colocar uma tela para pendurar os vasos ou então colocá-los diretamente na parede", ensina Laura. “Agora, se o espaço for muito grande, você terá que ter um sistema de irrigação automático. Já em um espaço menor, é só colocar em vasos separados, pendurados lado a lado”. Para que o Jardim Vertical fique bonito é preciso comprar as plantas já no tamanho adequado, assim o morador não precisa esperar pelo crescimento. As opções chifre-de-veado, ripsális, peperomia columeias e barba-de-serpente são as mais escolhidas para a função.

5- Hortinha caseira

Uma hortinha caseira pode ser a solução para garantir o espaço verde em casa, ao mesmo tempo que disponibiliza produtos fresquinhos na hora das refeições. Selecione alguns dos seus temperos favoritos e comece sua horta com cachepôs da sua escolha, uma ótima opção para a decoração do seu cantinho verde.

6- Jardins inusitados

Aqueles que não querem optar por jardins verticais, mas ainda sim se diferenciar dos jardins tradicionais podem abusar da criatividade e criar plantas de maneira inusitada. Sejam elas suspensas, na escada, dentro da gaveta ou no carrinho de chá. O legal é usar um objeto sem muita utilidade da sua casa e decorar com as plantinhas. O resultado fica lindo e único.

7- Jardim sem flor

A especialista da Arqsol ainda ensina um truque final para dar um ar de natureza aos ambientes sem luz natural ou ventilação: colocar quadros com imagens de folhas na parede ou prateleiras. "Para criar harmonia, escolha mais de um quadro com folhas diferentes e coloque-os juntos", sugere a arquiteta.