6 livros do mundo da decoração que você precisa conhecer

Sig Bergamin, um dos arquitetos mais emblemáticos do cenário da decoração de interiores brasileiro, está lançando o seu primeiro livro internacional, em inglês, pela prestigiada editora francesa Assouline, especializada em publicações de luxo. Batizado de Maximalism, conta com uma criteriosa seleção dos principais trabalhos do profissional assinados mundo afora, e traz prefácios assinado por James Reginato, editor da Vanity Fair americana, de Vik Muniz e de Armand Linmander, diretor do The New York Times Style Magazine. Em formato maxi, o livro mede 25 cm x 33 cm, pesa cinco quilos e tem 340 páginas. Da Editora Assouline, por R$ 400.

Foto: Editora Assouline