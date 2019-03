6 dicas para transformar a sala da sua casa em um cinema

Segundo a arquiteta Clarice Volpi, para fazer um projeto é preciso considerar o momento do dia ou a atividade de quem está na sala, planejando um ambiente versátil para diversas situações com técnicas de iluminação. “Se a pessoa está no horário do almoço assistindo a um jornal, por exemplo, ela vai precisar de mais claridade. Já se for de noite para ver um filme, o cômodo precisa ficar mais escuro para não interferir na imagem da televisão”, diz. Foto: R.R.Ruffino