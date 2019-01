6 dicas para equipar a área externa no verão

Feita de madeira muiracatiara, a espreguiçadeira da Tramontina tem acabamento Eco Clear e dá elegância e conforto para as áreas externas. Foto: Tramontina

A chegada do verão pede por refresco e comodidade. Com as temperaturas mais altas, não há coisa melhor do que aproveitar a área externa da casa para receber a família e os amigos. Seja com festinhas a beira da piscina ou simplesmente aproveitando um bom livro na rede, é possível dar aquele toque a mais na decoração e aumentar o conforto dos convidados.

​Separamos seis dicas para você escolher a mobília certa para sua área externa e arrasar no verão. Confira:

1. Organização

É importante separar do lado de fora da casa a maioria dos itens que serão usados. Assim, a sujeira da festa não entrará para dentro da casa. Uma boa ideia é dispor um balcão ou armário com toalhas, protetores solares, guarda-sóis e cadeiras de praia separadas.

2. Resistência

É fundamental lembrar que os móveis estarão sujeitos a exposição ao sol e à água, seja ela de piscina, chuva e até suor. Por isso, evite tecidos permeáveis como seda e veludo. Metais também não são recomendados por aumentarem a temperatura. A melhor opção é a corda náutica, o plástico e o vinil, além da boa e velha madeira.

​Inspire-se em algumas áreas externas cheias de conforto e beleza:

​3. Móveis confortáveis

Lembre-se que na maioria do tempo você utilizará o espaço para relaxamento. Assim, escolha poltronas confortáveis que te façam sentir em casa, com tecidos leves que não propaguem calor.

​4. Móveis coloridos

Além de ser a cara do verão, as cores claras não absorvem calor e garantem um visual mais vivo e alegre.

​5. Área verde

É sempre bom colocar um pouquinho de verde na área externa. Seja com grama, árvores que podem ser perfeitas para a sombrinha pós-sol ou até mesmo vasos espalhados pelo local que enchem o ambiente de graça e cor.

​6. Luz e brilho

Para a festa ser boa é necessário ter uma boa iluminação. Uma opção prática é investir em spots para iluminar a piscina e o piso à noite.