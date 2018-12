5 soluções criativas para decorar sua casa para o verão

A iluminação e a ventilação da casa é muito importante nesta estação do ano. A janela é a protagonista nesse caso e, por isso mesmo, quando possível, ela deve ser grande e bem posicionada, como no projeto da Korman Arquitetos. Uma grande incidência de sol reduz as despesas com energia, assim como diminui também o uso do ventilador ou do ar-condicionado. Como adornos, as cortinas e persianas devem ser feitas de tecidos leves e simples.

Foto: João Paulo Oliveira