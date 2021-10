5ª edição da Semana Criativa de Tiradentes valoriza os saberes da tradição

Da esq. para dir., alguns dos artistas participantes da edição: Junior, Ana Vaz, Simone Quintas(janela), Maraí Valente, Luciana Pires, Murilo Weitz e Paulo Biacchi Foto: Joo Bertholini

Depois de um ano sem a tradicional Semana Criativa de Tiradentes, em Minas Gerais, o evento volta em forma híbrida a partir desta quinta, 21, até domingo, 24. Além dos eventos distribuídos em seis pontos da cidade histórica - todos espaços abertos, em virtude da pandemia, mas que também permitem contemplar a beleza da natureza e arquitetura do local -, as palestras e rodas de conversas também poderão ser vistas pelo canal de youtube da semana.

Há quatro anos a SCT, um dos principais eventos do país voltados para a valorização do design e do artesanato brasileiros, promove um contato direto entre designers e artesãos, com o objetivo de divulgar e valorizar saberes de tradição, evitando que se percam e levem consigo a nossa história. Assim, muito mais do que o festival de quatro dias, também são realizadas imersões ao longo do ano entre designers e artesãos, estimulando uma intensa troca de conhecimentos.

Como em 2020 o projeto presencial teve de ser paralisado por conta da pandemia, o mesmo grupo foi convidado para trabalhar este ano. São eles os designers Ana Vaz (MG), Maraí Valente (SP), Luciana Pires (MG), Murilo Weitz (SP) e Paulo Biacchi (SP) e os artesãos Alexandre Mezêncio (marcenaria), Eliana Maia (artesã tecelã), Gabriel Paineira (cerâmica), Luciano Jaques (marcenaria), Mariana Paineira (cerâmica) e Marlon Carvalho (desenho e pintura).

Além desses, grandes nomes também estão confirmados no evento, como Ronaldo Fraga, Zanini de Zanine, Rodrigo Ohtake e muito mais. No dia 22, por exemplo, sexta, às 18h, a roda de conversa 'As transformações na vida e na obra após a fama' conta com Bel Lobo, Marcelo Rosenbaum, Maurício Arruda e Stéphanie Ribeiro. Para participar presencialmente, é necessária a reserva de lugar pelo site do evento. Apesar de não ser necessário o comprovante de vacinação, o uso da máscara é obrigatório.

Serão mais de 40 atividades, entre palestras, rodas de conversa, oficinas, exposições, Mercado (iniciativa criada ano passado que dá visibilidade para a produção dos artesãos locais, colocando à venda peças idealizadas em todas as edições da Semana Criativa de Tiradentes), sessões de cinema e tours guiados pela cidade. Com exceção das oficinas, as demais atividades serão gratuitas.

Patrocinadora do Festival, a Sherwin-Williams oferece uma agenda que inclui palestra com o designer Pedro Franco e atividades com artesãos e artistas locais, a exemplo de oficinas ministradas por Marlon Carvalho, um painel instagramável produzido por JB Lazzarini e tours guiados por Fabrício Rodrigues pela cidade. Além do lançamento da Coleção Tiradentes, composta de nove cores escolhidas sob a curadoria de Pedro Franco, dentro do leque ColorSnap, que serão utilizadas nos espaços do evento.

Parede com tom 'Morro Azul', da Coleção Tiradentes Foto: Sherwin-Williams

Vans identificadas vão percorrer a rota da SCT para conforto de todos e para que seja evitado o uso de carros na cidade. É importante lembrar que para entrar nas palestras e rodas de conversa será imprescindível a reserva prévia de lugar pelo link do Sympla, que será disponibilizado para cada atividade no site da Semana Criativa de Tiradentes.

“Com a retomada dos eventos esse ano, a Semana promete ser especial, com reencontros e as valiosas trocas de informações e conhecimento. Estamos ansiosos para vivenciar esse momento, para contemplar tudo que Tiradentes oferece e vivenciarmos uma experiência única e inesquecível ao lado de nossos parceiros, clientes e amigos”, explica Thiago Sodre, CEO do Club&Casa Design, co-patrocinador do evento.

Loja da Semana Criativa de Tiradentes Foto: Joo Bertholini

A ligação do lugar com um período em que a história era contada basicamente por meio da produção artística não passou despercebida da dupla de produtores culturais Simone Quintas e Júnior Guimarães, que identificou na cidade o cenário ideal para a realização da Semana. Por isso, para a experiência completa, vale conferir os restaurantes locais - o evento possui até uma rota gastronômica com diversos estabelecimentos participantes - e a nova loja da SCT, inaugurada em junho.

Com projeto assinado pelo arquiteto mineiro Alexandre Rousset, com apoio da Sherwin-Williams, da Carbono Design e do paisagista Edu Bianco, a loja oferece móveis e objetos desenvolvidos desde a primeira edição da semana, feitos por designers importantes da cena nacional e artesãos de Tiradentes e região. De luminárias a ecobags, passando por vasos, copos e cadeiras, com opções a partir de R$ 15. (R. do Chafariz, 11, Centro Histórico, na subida da igreja Matriz de Santo Antônio).