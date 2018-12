5 dicas de limpeza e organização para facilitar o seu Natal

Além da bela decoração, a organização se destaca e adiciona beleza à mesa. Foto: Zeca Wittner

Não tem como fugir. Em meio as festas, sempre vai ter alguma coisinha fora do lugar ou algum cômodo que suje um pouco mais do que o normal. Por mais que o morador da casa mantenha uma preocupação com a limpeza e organização do lar, não é fácil supervisionar todos os ambientes. Uma boa estratégia é deixar alguns produtos de limpeza em locais que mais acumulam sujeira, como o banheiro. “Vale a pena investir em um aromatizador de ambiente. O cômodo será utilizado por todos, então é interessante deixá-lo com um cheiro mais agradável”, afirma João Pedro Lucio, coordenador técnico da Maria Brasileira, franquia de serviços.

Para que toda a harmonia do Natal não vire problema, separamos cinco dicas de como deixar a casa o mais organizada possível durante os períodos de festa.

​Confira: