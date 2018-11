30 enfeites de natal para turbinar sua festa

Vaso com enfeites de pirulito e ramo de bolinhas com 36 cm de altura (R$ 399), na Cecilia Dale. Foto: Zeca Wittner

Paz e amor são votos que desejamos a todos, principalmente nesta época do ano. Pois foram estes dois preciosos desejos que se fizeram representar nos enfeites natalinos que colorem as vitrines das lojas neste final de ano. O amor, simbolizado pelo vermelho. A paz, pelo branco.

Confira a nossa galeria de enfeites natalinos:

Para o Natal de 2018, as cores não se limitam às roupas do bom velhinho, mas inspiram adereços, pendentes e arranjos decorativos. A variedade é tanta que, seja qual for a proposta, qualquer canto da casa pode ser muito bem decorado: do lavabo à sala, passando pela mesa e pela tradicional árvore.

Portanto, aposte em paz e amor e os traga para a sua produção natalina, mas sem, claro, exagerar na dose. O importante é que seus convidados se sintam à vontade. De preferência, em meio ao vermelho e ao branco.