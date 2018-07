20 anos revistos

Paulo Alves, Editora Olhares (164 págs., R$ 80, na Livraria Cultura) Foto: Divulgação

Desde a infância, em um sítio no interior de São Paulo, até a vivência ao lado da arquiteta Lina Bo Bardi. No livro que comemora seu 20 anos de carreira, não é difícil entender o encanto do designer Paulo Alves pela marcenaria. “Para mim, mais abrangente que o raciocínio construtivo, é o desejo de revelar a essência e o potencial da madeira. Jogar luz sobre essa riqueza tão grande”, diz. A publicação mostra fotos e rascunhos dos seus primeiros trabalhos, de linhas retas, referência de sua formação na Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, e das primeiras impressões do designer quando veio morar na cidade de São Paulo. O que vem depois, em projetos mais recentes, mostra a inspiração na natureza, lembrança dos tempos de menino, em formas mais complexas, sobretudo em estruturas de galhos e árvores. O livro conta ainda com depoimento de amigos, como Nando Reis, que abre sua casa, projetada por Alves, o designer Marcelo Rosenbaum e o designer Zanini de Zanine.