10 mudanças pontuais que você mesmo pode fazer para começar o ano de casa nova

VEJA DICAS PARA COMEÇAR O ANO DE CASA NOVA

Dica 1 Almofadas são sempre uma boa pedida. Basta espalhar algumas delas, de diferentes tipos e cores, pelo sofá ou cama, para qualquer ambiente ganhar outra cara. Projeto Beatriz Quinelato.

Foto: Sidney Doll

Dica 2 Traga o verde para dentro de casa. Pode ser uma horta ou vasos espalhados em pontos estratégicos. Projeto Ela Arquitetura

Foto: Gui Morelli

Dica 3 Além de sustentável, a ideia de fixar caixotes de madeira em uma determinada parede para servir de apoio a vasos e objetos pode ser útil e divertida. Como neste projeto de Karina Kor

Foto: Edu Pozela

Dica 4 Considere a montagem de uma espécie de 'scrapbook wall' em casa, e libere sua criatividade para dispor nela o que quiser: fotos, objetos decorativos, quadros, como neste projeto de Barbara Salles

Foto: Alexandre Disaro

Dica 5 Invista em fitas de LED. De custo acessível, elas são adesivas, de fácil aplicação e podem servir tanto para iluminar um canto ou ambiente quanto para dar destaque a um móvel ou objeto. Projeto Claudia Xavier

Foto: Julia Ribeiro

Dica 6 Para facilitar o seu dia a dia e ainda decorar, opte por produtos organizadores como esta adega para fixação em parede da Masutti Copat, que além de prática é também decorativa

Foto: Masutti Copat

Dica 7 A cor pode ser a primeira característica a ser notada pelo morador e seus visitantes. Por isso, não tenha medo de dotar os ambientes de pelo menos um ponto de destaque. Como a poltrona rosa neste projeto de Carina Korman

Foto: JP Image

Dica 8 Tapetes podem ser grandes curingas da decoração, mas tudo vai depender de onde ele vai ser colocado. Por isso, não tenha medo de investir em modelos mais sinuosos em contraponto a móveis retilíneos, como neste projeto de Cristiane Schiavoni

Foto: Carlos Piratininga

Dica 9 Um pendente dificilmente será responsável pela iluminação geral de um ambiente, mas como complemento da decoração é um recurso infalível. Dependendo do modelo, ele pode transformar um ambiente minimalista em luxuoso ou um despojado em romântico. Projeto Livia Dalmaso

Foto: Mariana Orsi

Dica 10 Produza contrastes vibrantes na decoração, contrapondo móveis pintados com cores concentradas e paredes nas mesmas condições. Projeto Melina Romano

Foto: MCA Estúdio

Com esta ideia em mente, o Casa saiu a campo, consultou profissionais da área e elencou dez dicas infalíveis para você entrar em 2019 com a sensação de estar de casa nova. São sugestões simples, que atendem todos os setores domésticos, não demandam grandes gastos e, com um pouquinho de boa vontade, podem ser executados por conta própria. Portanto, mãos à obra.